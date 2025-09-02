Единство против Запада: Путин и Си заключили стратегические сделки

Президент России Владимир Путин и лидер коммунистического Китая Си Цзиньпин во вторник на переговорах в Пекине подчеркнули тесные двусторонние отношения, а стороны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, авиация, искусственный интеллект и сельское хозяйство, сообщает агентство «Синьхуа», пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA и RFE/RL.

Си заявил, что связи между двумя странами выдержали испытания международными переменами и могут быть ещё более расширены.

По словам Путина, отношения между Россией и Китаем достигли «беспрецедентно высокого уровня», передаёт Кремль.

О том, обсуждали ли лидеры войну России против Украины, публично не сообщается.

Информация из Пекина свидетельствует, что обе стороны обсудили «региональные вопросы, затрагивающие общие интересы».

Китай с 15 сентября введёт безвизовый режим для граждан России, имеющих обычные заграничные паспорта, сообщило во вторник Министерство иностранных дел КНР.

Россияне смогут находиться на территории Китая без визы в течение 30 дней. Нововведение будет действовать в тестовом режиме сроком на один год, уточнило министерство.

После встречи Путина и Си, в которой участвовал также президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, был подписан «юридически обязывающий меморандум» о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» из России в Китай, а также о строительстве газопровода «Союз-Восток» через территорию Монголии. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Когда начнётся строительство «Силы Сибири – 2», не сообщается.

В среду Путин вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном посетит масштабный военный парад в Пекине, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны.

Западные страны обвиняют Китай в поставках России товаров, которые могут использоваться в военных целях, тем самым поддерживая российскую оборонную промышленность.

В понедельник на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Си и Путин призвали к формированию нового мирового порядка.

Путин заявил, что евроцентристская и евроатлантическая модель устарела.