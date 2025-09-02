Baltijas balss logotype
Кто-то врет? У самолета главы ЕК был хороший GPS-сигнал - Flightradar24 9 1440

В мире
Дата публикации: 02.09.2025
Deutsche Welle
Кто-то врет? У самолета главы ЕК был хороший GPS-сигнал - Flightradar24
ФОТО: LETA

Данные портала Flightradar24 о том, что самолет фон дер Ляйен в ходе перелета из Варшавы в Пловдив имел хороший GPS-сигнал, противоречат заявлениям ЕК о проблемах борта, пишет DW.

Самолет с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на борту, совершавший рейс из Варшавы в болгарский город Пловдив, получал хороший GPS-сигнал с момента взлета и до приземления. Такие выводы публикует в соцсети X в понедельник, 1 сентября, портал Flightradar24 с указанием, что они основаны на данных транспондера.

Ранее ряд СМИ распространил сообщения о том, что самолет фон дер Ляйен столкнулся в Болгарии с проблемами из-за глушения сигнала GPS-навигации, в котором подозревают Россию. "Мы действительно можем подтвердить, что глушение GPS-сигнала имело место, - цитировало, в частности, представительницу ЕК Арианну Подеста агентство AP. - Мы получили информацию от болгарских властей о том, что, по их мнению, это произошло из-за явного вмешательства со стороны России".

Между тем в сообщении агентства AFP уточняется, что власти Болгарии не могут сказать наверняка, что атака с глушением GPS-сигнала против самолета Урсулы фон дер Ляйен была преднамеренной, поскольку подобные инциденты происходят в этом регионе часто.

Как напоминает Flightradar24, некоторые СМИ писали также, что самолет фон дер Ляйен находился в зоне ожидания в течение часа. Между тем, по информации портала, перелет из Варшавы в Пловдив, длительность которого по плану должна была составить 1 час и 48 минут, занял по факту 1 час и 57 минут.

Турне фон дер Ляйен по восточноевропейским странам ЕС

Урсула фон дер Ляйен проводит турне по восточноевропейским странам ЕС, в том числе непосредственно граничащим с Россией и Беларусью. В Польше она и премьер-министр страны Дональд Туск посетили погранпост в приграничном городе Крынки и обсудили укрепление восточной границы ЕС, в том числе с использованием нового оборонного фонда Security Action for Europe (SAFE) на сумму 150 млрд евро.

После Болгарии и Польши глава Еврокомиссии прилетела в Литву, где вместе с президентом страны Гитанасом Науседой на вертолете облетела границу с Беларусью.

Читайте нас также:
#gps #урсула фон дер ляйен
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(9)
  • ВП
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    Зиновьев, а ты, дурачОк , даже русский язык не мог выучить.

    2
    0
  • ВП
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    Зиновьев, у нас в Израиле глупых людей нет.

    2
    0
  • ВП
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    לשון הרע לא מדבר אליי Зиновьев

    2
    0
  • ВП
    Вася Пупкин
    3-го сентября

    "Есть закон в Стране лжецов: кто не врет, тот нездоров» Дж.Родари.

    2
    0
  • OT
    Ol Ti
    2-го сентября

    гинеколог снова лапшу на уши вешает, как всю свою жизнь (последние политические годы)

    3
    1
  • ВП
    Вася Пупкин
    2-го сентября

    Два с половиной года назад очень осведомлённые люди говорили о том какую британцы приготовили участь Прибалтике. Но тогда это казалось полным бредом. Сейчас так не кажется. 2 года назад сообщили что в Балтийское море вошла британская подводная лодка с манипулятором, способная перерезать подводные кабели. Должны были обвинить российский флот. Затем задержания российских танкеров. Затем подрыв одного из танкеров. А затем массовый ракетный удар по Санкт - Петербургу с территории Литвы. Огромные потери в России и массовый ракетно бомбовый удар по прибалтике. Полное уничтожение этих стран без захода войск. Остатки латышей вырежут русских. Американцы выскажут озабоченность. Пока на сегодня все идёт по плану британцев.

    42
    9
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Вася Пупкин
    2-го сентября

    Вы не пугайтесь. Это просто местный дурачек с ВВ. Бывает что и таких надо "в свет" выпускать...

    1
    10
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го сентября

    Есть люди, для которых врать - как дышать. А учитывая, что тётя Усрула целуется в дёсны с нашими Силиней и Браже, выводы напрашиваются самые неутешительные. Как узнать, что политик врёт? У него открывается рот и шевелятся губы...

    81
    2
  • З
    Злой
    2-го сентября

    Для меня полностью ясно кто врёт то кто всю жизнь только этим и занимается

    45
    2
Читать все комментарии

