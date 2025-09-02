Кто-то врет? У самолета главы ЕК был хороший GPS-сигнал - Flightradar24

Данные портала Flightradar24 о том, что самолет фон дер Ляйен в ходе перелета из Варшавы в Пловдив имел хороший GPS-сигнал, противоречат заявлениям ЕК о проблемах борта, пишет DW .

Самолет с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на борту, совершавший рейс из Варшавы в болгарский город Пловдив, получал хороший GPS-сигнал с момента взлета и до приземления. Такие выводы публикует в соцсети X в понедельник, 1 сентября, портал Flightradar24 с указанием, что они основаны на данных транспондера.

We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour.



This is what we can deduce from our data.



* The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

Ранее ряд СМИ распространил сообщения о том, что самолет фон дер Ляйен столкнулся в Болгарии с проблемами из-за глушения сигнала GPS-навигации, в котором подозревают Россию. "Мы действительно можем подтвердить, что глушение GPS-сигнала имело место, - цитировало, в частности, представительницу ЕК Арианну Подеста агентство AP. - Мы получили информацию от болгарских властей о том, что, по их мнению, это произошло из-за явного вмешательства со стороны России".

Между тем в сообщении агентства AFP уточняется, что власти Болгарии не могут сказать наверняка, что атака с глушением GPS-сигнала против самолета Урсулы фон дер Ляйен была преднамеренной, поскольку подобные инциденты происходят в этом регионе часто.

Как напоминает Flightradar24, некоторые СМИ писали также, что самолет фон дер Ляйен находился в зоне ожидания в течение часа. Между тем, по информации портала, перелет из Варшавы в Пловдив, длительность которого по плану должна была составить 1 час и 48 минут, занял по факту 1 час и 57 минут.

Турне фон дер Ляйен по восточноевропейским странам ЕС

Урсула фон дер Ляйен проводит турне по восточноевропейским странам ЕС, в том числе непосредственно граничащим с Россией и Беларусью. В Польше она и премьер-министр страны Дональд Туск посетили погранпост в приграничном городе Крынки и обсудили укрепление восточной границы ЕС, в том числе с использованием нового оборонного фонда Security Action for Europe (SAFE) на сумму 150 млрд евро.

После Болгарии и Польши глава Еврокомиссии прилетела в Литву, где вместе с президентом страны Гитанасом Науседой на вертолете облетела границу с Беларусью.