ЕС начинает ратификацию торгового соглашения с Mercosur

Документ, над которым стороны вели переговоры четверть века, может создать крупнейшую в мире зону свободной торговли. Однако его политическая часть может встретить сопротивление в национальных парламентах.

Европейская комиссия (ЕК) начала процесс ратификации спорного торгового соглашения с южноамериканским государственным объединением Mercosur, в состав которого входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай. В среду, 3 сентября, ЕК официально утвердила текст договора и передала его на рассмотрение Совету ЕС.

"Соглашение выходит далеко за рамки вопросов торговли. Это пример приверженности ЕС созданию альянсов, которые укрепляют обе стороны", - подчеркнула глава европейской внешнеполитической службы Кая Каллас в Брюсселе.

Следующим шагом должно стать одобрение документа Советом ЕС, то есть государствами-членами, а также Европарламентом. Комиссия рассчитывает завершить процедуру до конца текущего года.