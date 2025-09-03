Baltijas balss logotype
ЕС начинает ратификацию торгового соглашения с Mercosur

В мире
Дата публикации: 03.09.2025
Deutsche Welle
ЕС начинает ратификацию торгового соглашения с Mercosur
ФОТО: Unsplash.com

Документ, над которым стороны вели переговоры четверть века, может создать крупнейшую в мире зону свободной торговли. Однако его политическая часть может встретить сопротивление в национальных парламентах.

Европейская комиссия (ЕК) начала процесс ратификации спорного торгового соглашения с южноамериканским государственным объединением Mercosur, в состав которого входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай. В среду, 3 сентября, ЕК официально утвердила текст договора и передала его на рассмотрение Совету ЕС.

"Соглашение выходит далеко за рамки вопросов торговли. Это пример приверженности ЕС созданию альянсов, которые укрепляют обе стороны", - подчеркнула глава европейской внешнеполитической службы Кая Каллас в Брюсселе.

Следующим шагом должно стать одобрение документа Советом ЕС, то есть государствами-членами, а также Европарламентом. Комиссия рассчитывает завершить процедуру до конца текущего года.

#евросоюз #торговля #латинская америка
Оставить комментарий

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 8
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 10
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 12
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 35
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 37
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 56
