Путин и Си обсудили возможность продления жизни до 150 лет 3 585

В мире
Дата публикации: 03.09.2025
Deutsche Welle
Путин и Си обсудили возможность продления жизни до 150 лет

Председатель КНР поднял тему продления жизни в личной беседе с Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Си Цзиньпин сказал, что в нынешние времена 70-летний человек - "еще ребенок".

Путин и Си обсудили возможность продления жизни до 150 лет

Председатель КНР поднял тему продления жизни в личной беседе с Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Си Цзиньпин сказал, что в нынешние времена 70-летний человек - "еще ребенок".

Председатель КНР Си Цзиньпин в личной беседе с президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном поднял тему возможности продления жизни. Они обсудили этот вопрос по дороге на площадь Тяньаньмэнь перед началом военного парада в Пекине, сообщило в среду, 3 сентября, агентство Bloomberg.

Разговор был записан в прямом эфире. В начале видеофрагмента слышны фразы Си на китайском "в наши дни" и "70 лет", после чего переводчик Путина по-русски произносит: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сегодня говорят, что в 70 лет ты все еще ребенок". Затем китайский переводчик передает Си Цзиньпину ответ Путина на его слова: "Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди могут чувствовать себя все моложе и моложе и даже достичь бессмертия". На это Си заметил, что, "согласно прогнозам, шанс дожить до 150 лет есть уже в этом столетии", после чего после чего трансляция переключилась на другую камеру.

#путин #си цзиньпин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • С
    Сарказм
    4-го сентября

    Ну чо, думается рабсиянам надо уже морально готовиться пожертвовать царю органов, а то ж как припрет, ни у кого разрешения позаимствовать почку на великую цель спрашивать не будут. И пусть все это хрень собачья из области фантастики (каждая трансплантация - это тяжелейшая операция, которую большинство в возрасте 70+ не выдержит, а уж конвейерный вариант по замене запчастей так и вообще невозможен), но, во-первых, эти упыри, похоже, очень хотят в это верить (а это значит, что будут пытаться, несмотря ни на что), ну а во-вторых диалог ярко показывает, что у этих вурдалаков в голове творится... Ребенки, итить твою.

    4
    3
  • A
    Aleks
    4-го сентября

    3000 год. И Путин такой молодой И юный октябрь впереди...😂

    3
    3
  • aa
    aa aa
    3-го сентября

    ребёнок, не ребёнок, а ящик уже близко

    4
    2
Читать все комментарии

Видео