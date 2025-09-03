Председатель КНР поднял тему продления жизни в личной беседе с Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Си Цзиньпин сказал, что в нынешние времена 70-летний человек - "еще ребенок".

Путин и Си обсудили возможность продления жизни до 150 лет

Председатель КНР Си Цзиньпин в личной беседе с президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном поднял тему возможности продления жизни. Они обсудили этот вопрос по дороге на площадь Тяньаньмэнь перед началом военного парада в Пекине, сообщило в среду, 3 сентября, агентство Bloomberg.

Разговор был записан в прямом эфире. В начале видеофрагмента слышны фразы Си на китайском "в наши дни" и "70 лет", после чего переводчик Путина по-русски произносит: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сегодня говорят, что в 70 лет ты все еще ребенок". Затем китайский переводчик передает Си Цзиньпину ответ Путина на его слова: "Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди могут чувствовать себя все моложе и моложе и даже достичь бессмертия". На это Си заметил, что, "согласно прогнозам, шанс дожить до 150 лет есть уже в этом столетии", после чего после чего трансляция переключилась на другую камеру.