Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным 0 478

В мире
Дата публикации: 03.09.2025
Deutsche Welle
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
ФОТО: пресс-фото

Президент США заявил, что "тысячи людей" умирают на "бессмысленной" войне в Украине и пообещал "что-то сделать". Эти слова Дональда Трампа прозвучали перед окончанием срока его очередного ультиматума Владимиру Путину, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за войны, которую тот продолжает вести в Украине. "Тысячи людей умирают в войне, в которой нет смысла. ... Мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить (...) Если я могу помочь остановить это, то я думаю, что обязан это сделать", - заявил хозяин Белого дома в радиоинтервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу во вторник, 2 сентября.

В том же интервью Трампу был задан вопрос о том, обеспокоен ли он тем, что "Китай и Россия формируют ось против США". "Меня это совершенно не беспокоит, - ответил президент США. - У нас определенно самая сильная армия в мире, безусловно. Они никогда не применят свои войска против нас. Поверьте мне". Ранее в тот же день Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Китае.

Также 2 сентября, во время пресс-конференции в Белом доме на вопрос журналистки о том, общался ли он с Путиным снова, Трамп ответил, что узнал "интересные вещи" и пообещал обнародовать их "в ближайшие дни".

Трамп "разочарован" Путиным не впервые

В середине июля Трамп дал Путину 50 дней для достижения соглашения о мире в Украине, пригрозив в противном случае ввести стопроцентные вторичные пошлины против торговых партнеров РФ. 28 июля президент США сказал, что "очень разочарован" российским лидером, и сократил данный ему 50-дневный срок до 10-12 дней. Пошлины за покупку российской нефти Трамп ввел только против Индии, в размере 50 процентов.

15 августа Трамп и Путин встретились на Аляске. После этой встречи президент США признал, что "сделки" по Украине по-прежнему нет, однако выразил надежду, что она "возможна". Затем Трамп принял в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского. Хозяин Белого дома говорил о перспективе двусторонней встречи Путина и Зеленского, однако в конце августа признал, что скорее возможны трехсторонние переговоры с его участием.

22 августа президент США пообещал через две недели решить, введет ли он "массивные санкции" против России или "не сделает ничего". Срок этого очередного ультиматума истекает 5 сентября. 30 августа издание Axios со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне написало, что Трамп рассматривает возможность выйти из переговоров по прекращению войны РФ против Украины, пока "одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости".

#путин #война рф и украины #дональд трамп
Видео