В Молдове проходят обыски по делу о подкупе избирателей

На севере Молдовы в четверг были проведены более 40 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, а также о незаконном финансировании партий, инициативных групп и избирательных конкурентов в особо крупных масштабах, сообщает молдавское онлайн-издание NewsMaker со ссылкой на полицию, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

Операция проводилась в рамках уголовного дела с участием следователей полиции, прокуроров по борьбе с организованной преступностью и бойцов специального подразделения «Fulgera».

Уже во вторник молдавские власти сообщили о масштабной операции, в ходе которой были проведены 60 обысков в рамках уголовного производства по фактам коррупции на выборах, незаконного финансирования политических партий и отмывания денег в особо крупных размерах.

Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября и определят дальнейший курс страны.

Президент Молдовы Майя Санду ещё в июле предупреждала, что Россия готовит масштабное вмешательство в парламентские выборы.

По словам Санду, Россия стремится установить контроль над Молдовой уже этой осенью.

Ожидается, что Кремль будет использовать различные методы, включая поддержку пророссийских сил на выборах, организацию уличных протестов с оплатой их участникам, атаки на государственные учреждения, подкуп избирателей и проведение кампаний в интернете, заявила президент.