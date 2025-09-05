Baltijas balss logotype
Раскрыт план фон дер Ляйен усилить свою власть в Еврокомиссии 4 1058

В мире
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Раскрыт план фон дер Ляйен усилить свою власть в Еврокомиссии
ФОТО: Global Look Press

Politico: Фон дер Ляйен хочет реформировать ЕК для усиления своей власти.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в 2026 году хочет провести серьезную реформу исполнительного органа власти Евросоюза, сократив количество департаментов и упразднив «ненужные процессы». Об этом написало издание Politico.

В публикации отмечается, что фон дер Ляйен хочет реформировать Еврокомиссию для усиления своей власти. При этом подчеркивается, что глава ЕК объясняет реструктуризацию желанием сделать разветвленную систему государственной службы более эффективной и экономичной.

«Цель — создать современную, эффективную систему государственного управления для достижения политических приоритетов, способную справляться с "нестабильностью как новой нормой" и снижать как сложность, так и, где это возможно, расходы», — сообщается в статье.

Известно, что с момента вступления в должность в 2019 году фон дер Ляйен «стремилась оптимизировать процесс принятия решений, централизовав управление в своей штаб-квартире».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал фон дер Ляйен настоящим лидером Евросоюза. «Фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, с которой мы недавно заключили отличную сделку, вы, возможно, обладаете большей властью, чем все эти парни здесь», — сказал он.

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
10

Оставить комментарий

(4)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    5-го сентября

    По ней скучает должность в Германии в каком-нибудь фетиш-салоне.

    5
    1
  • З
    Злой
    5-го сентября

    Фон дер Пьянь.

    5
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го сентября

    Какая власть?! По ней нары плачут и очень ждут в гости на длительный срок!

    13
    1
  • З
    Злой
    5-го сентября

    Скажите, что мужчина это мужчина, а не радужный зонтик! Как мне нравилась Европа 80-х и 90-х и как я ненавижу европу сейчас!

    34
    1
Читать все комментарии

