Ранее глава Белого дома провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями "коалиции желающих" в рамках обсуждения гарантий безопасности для Киева, пишет DW .

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным. "Да, я это сделаю. У нас получился очень хороший диалог", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме в пятницу, 5 сентября.

Между тем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле пока нет "наработок по организации телефонного разговора" президентов РФ и США, но он может быть "быстро организован", сообщил "Интерфакс".

Ранее Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями "коалиции желающих" во время визита украинского лидера в Париж, где обсуждались гарантии безопасности для Киева. По данным агентства Reuters, президент США в ходе часового телефонного разговора призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти и оказать экономическое давление на Китай, поскольку тот оказывает финансовую поддержку военным действиям России в Украине.

Зеленский: Рамки гарантий безопасности Украины определены

По словам Владимира Зеленского, представители "коалиции желающих" достигли соглашения об общих рамках гарантий безопасности для Украины. Он уточнил, что ключевую роль в вопросе безопасности будут выполнять Вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, все участники встречи в Париже 4 сентября сошлись во мнении, что Москва отвергает любую мирную инициативу, направленную на завершение развязанной Россией войны против Украины.

В миротворческой миссии после прекращения огня в Украине намерены участвовать 26 стран, сообщил в свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон. Эти страны "формально согласились либо направить в Украину свой контингент, либо предоставить определенные средства для поддержки этой коалиции для обеспечения безопасности на море или в небе", пояснил Макрон.