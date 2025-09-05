Baltijas balss logotype
В ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль 40% города Газа 0 214

В мире
Дата публикации: 05.09.2025
Deutsche Welle
В ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль 40% города Газа

Подразделения Армии обороны Израиля действуют в районах Газы Зейтун и Шейх Радван. Операция "будет расширяться и усиливаться" до полной ликвидации ХАМАС и возвращения всех заложников, заявил спикер ЦАХАЛ Эфи Дефрин, пишет DW.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над 40% территории города Газа. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин. "Операция будет расширяться и усиливаться. Мы продолжим преследовать ХАМАС повсюду", - цитирует Дефрина агентство Reuters.

На данный момент, по словам спикера ЦАХАЛ, подразделения действуют в районах Зейтун и Шейх Радван. Дефрин подчеркнул, что военная миссия завершится только после освобождения всех израильских заложников и ликвидации правления палестинского исламистского радикального движения ХАМАС. Ранее Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться из Газы ради их безопасности, пишет Reuters. По данным израильской стороны, город покинули уже 70 тысяч человек.

ЦАХАЛ начала наступление на город Газа 20 августа, а 29 августа объявила его "опасной зоной боевых действий". В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что война может закончиться только при условии освобождения всех заложников, полного разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора Газа и обеспечения израильского контроля над безопасностью.

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменена или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 62 тысяч палестинцев, еще свыше 157 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.

#израиль #сектор газа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
