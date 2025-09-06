Baltijas balss logotype
В США в ходе рейда на заводе Hyundai задержали 475 мигрантов

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
Deutsche Welle
В США в ходе рейда на заводе Hyundai задержали 475 мигрантов

Рейд на заводе по производству электромобилей Hyundai в штате Джорджия, во время которого было задержано 475 иностранцев, стал самым масштабным за 20 лет.

Более 300 граждан Южной Кореи были задержаны американскими миграционными властями 5 сентября в штате Джорджия во время рейда на заводе южнокорейской компании Hyundai по производству батарей для электромобилей. Об этом сообщил МИД Южной Кореи в субботу, 6 сентября, с указанием, что "чувствует большую ответственность" за задержанных.

"Накануне агентство AP передало со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности США, что всего в ходе этого рейда было задержано около 475 иностранцев. В публикации указывалось, что большинство из задержанных - граждане Южной Кореи, а сам рейд стал самой масштабной подобной операцией за последние 20 лет. Как передает телеканал CNN, представители компании Hyundai, комментируя рейд, подчеркнули, что не думают, что кто-то из задержанных был ее сотрудником. "Компания Hyundai привержена соблюдению всех законов и правил регулирования на всех рынках, на которых мы работаем. Это включает требования по проверке сотрудников при трудоустройстве и соблюдение иммиграционного законодательства", - приводят журналисты заявление автопроизводителя.

Депортация нелегальных мигрантов из США

Правительство Южной Кореи выразило "беспокойство и сожаление" по поводу операции, объектом которой стали ее граждане, говорится в публикации. Как напоминает AP, администрация президента США Дональда Трампа активно проводит операции по выявлению нелегальных мигрантов, однако до сих пор южнокорейцы редко подвергались задержаниям по сравнению с гражданами других стран.

По данным иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которые приводятся в сообщении, за 12 месяцев - с 30 сентября 2023 до 30 сентября 2024 года - лишь 46 южнокорейцев были депортированы из США. Всего из страны за этот период выслали более 270 000 иностранцев различных национальностей.

#сша #мигранты
