Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

NYT: Индия усомнилась в надежности США из-за пошлин и разногласий по нефти 0 272

В мире
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
NYT: Индия усомнилась в надежности США из-за пошлин и разногласий по нефти
ФОТО: Unsplash

Индийские чиновники считают, что разногласия с США по вопросу пошлин и закупки нефти из России наиболее вероятно нанесут ущерб отношениям Нью-Дели с Вашингтоном в долгосрочной перспективе. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

По словам высокопоставленного индийского чиновника, даже если стороны найдут способ разрешить текущий кризис в отношениях, риторика и действия Белого дома в последние месяцы будут долгие годы служить для Нью-Дели напоминанием о ненадежности Соединенных Штатов как партнера.

В материале отмечается, что Индии будет сложно заменить американский рынок, так как на него приходится около 20 процентов всего экспорта страны. При этом большой внутренний рынок, а также разнообразные и расширяющиеся торговые и экономические связи со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы могут усилить позиции Индии в противостоянии с Соединенными Штатами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован решением Нью-Дели продолжать закупать российскую нефть в больших объемах. По словам президента, он дал понять Индии, как он к этому относится.

До этого американский лидер отказался снижать пошлины в размере 50 процентов, введенные против Индии за закупку российской нефти.

Читайте нас также:
#индия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 173
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 337
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 182
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 199

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 4
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 26
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 24
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 28
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 48
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 44
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 4
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 26
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео