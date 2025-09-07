В США потребовали от Европы ввести вторичные санкции против России

Глава Минфина США Бессент: мы готовы усилить санкции против России вместе с ЕС.

США готовы усилить экономические рестрикции против России, но только при условии, если Европейский союз (ЕС) также введет вторичные санкции против Москвы. Об этом в беседе с телеканалом NBC заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами. (...) Если США и ЕС смогут ввести больше санкций, вторичных тарифов в отношении стран, которые покупают российскую нефть», — заявил американский министр.

Он выразил уверенность, что отказ Европы от закупки углеводородов российского происхождения позволит быстро достичь урегулирования конфликта на Украине.