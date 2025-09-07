Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел официальную встречу в Будапеште с главой регионального совета "Шомрон" Йоси Даганом. У министра есть полномочия наложить вето на санкции Евросоюза в контексте обсуждения вопроса суверенитета.

На фоне инициативы президента Франции Эммануэля Макрона и ряда стран ЕС признать палестинское государство, руководство поселенческого движения в Иудее и Самарии ведёт кампанию против этого шага, требуя провозглашения израильского суверенитета в регионе. Впервые глава регионального совета в Израиле был приглашён на официальную встречу с министром иностранных дел страны — члена ЕС. Значимость этой встречи особенно велика, учитывая право Сийярто наложить вето на возможные санкции ЕС против Израиля

Встреча прошла при содействии главы МИД Израиля Гидеона Саара и при участии посла Майи Кадош. Даган представил министру рельефную карту Израиля, объяснил стратегическую важность Иудеи и Самарии для существования государства, особенно после событий 7 октября, и подчеркнул историческое значение Самарии как библейской земли.

Он также поднял вопрос о необходимости блокировать инициативы по санкциям против Израиля и поселений, а также заручиться поддержкой Венгрии в вопросе израильского суверенитета в Иудее и Самарии.

Говоря о ситуации в Иудее и Самарии, Йоси Даган напомнил, что только в 2023 году серьёзных террористических атак (убийств и попыток убийства) против евреев со стороны палестинцев было в 31 раз больше, чем против арабов со стороны евреев. И в то время как палестинцы убивают евреев, Палестинская администрация строит в честь убийц площади и выплачивает им огромные зарплаты — в восемь раз больше, чем зарплата учителя.

В свою очередь, глава МИД Венгрии отметил: «Мы, венгры, видим в Израиле союзника и настоящего друга. Мы очень гордимся еврейской общиной в Венгрии. Мы поддерживаем Израиль на международной арене. Вам известна дружба между нашими премьер-министрами. Мы также знаем о сильных антиизраильских настроениях в Западной Европе. На многих заседаниях Совета министров иностранных дел ЕС выдвигаются антиизраильские инициативы. Мы выступаем против этих предложений и не согласны с ними. Мы будем продолжать укреплять стратегическое партнёрство и дружбу между Венгрией и Израилем. Спасибо за ваш визит».