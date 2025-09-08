Baltijas balss logotype
Израилю грозит остаться без молока 0 288

В мире
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Израилю грозит остаться без молока

В последние недели министерства сельского хозяйства и финансов Израиля пошло на беспрецедентные меры ради того, чтобы предотвратить дефицит регулируемого молока на полках в праздники Тишрей.

В этом году праздники выпадают на середину недели и соединяются с выходными, что приведет к тому, что молочные заводы будут закрыты несколько дней назад, и производство молока будет нарушено. К этому добавляются операционные трудности на крупных заводах и нехватка рабочей силы из-за призывов в резерв в условиях войны.

Около двух недель назад министр финансов Бецалель Смотрич подписал специальное постановление о предоставлении освобождения от таможенной пошлины на ввоз молока в Израиль до 28 февраля - еще на полгода. В постановлении указано, что освобождение распространяется только на натуральное коровье молоко, не изготовленное из сухого молока и не прошедшее пастеризацию, то есть на обычное молоко, а не на стерилизованное.

Как стало известно порталу Walla, до настоящего момента ни один импортер не обратился в главный раввинат с просьбой о получении сертификата кашрута на импортируемые продукты и сырье. Иными словами, никто не намерен импортировать молоко из-за границы, что может привести к серьезному дефициту. Импортеры заявили Walla, что график поставок - слишком жесткий. "Даже если бы мы захотели импортировать", сказал один из них, "нам нужно было бы больше времени на подготовку, потому что это сложная операция, которая может оказаться экономически нецелесообразной".

Рами Леви, единственный, кто в прошлом импортировал молоко в Израиль, заявил Walla, что колеблется, стоит ли импортировать молоко, несмотря на отмену пошлин. "Молочный завод, с которым я работал в Германии, работает на полную мощность и не сможет произвести необходимое количество", сказал он. "У меня есть альтернативы, которые я проверяю, но совсем не уверен, что это произойдет".

Читайте нас также:
#израиль #молочные продукты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

