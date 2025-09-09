Baltijas balss logotype
Президент Молдовы рассказала, при каких условиях её страна не выдержит угроз Путина 0 631

В мире
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Президент Молдовы рассказала, при каких условиях её страна не выдержит угроз Путина

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна должна вступить в Европейский Союз, чтобы выжить в условиях агрессии России. Ее слова цитирует Politico.

"Наш европейский путь – это не только вопрос ценностей, это вопрос выживания", – заявила Санду в речи перед Европейским парламентом в Страсбурге.

Она подчеркнула, что Кремль "применил против нас весь свой арсенал гибридных атак". "Мы сталкиваемся с неограниченной гибридной войной в масштабах, которых не было до полного вторжения в Украину", – сказала она, назвав Россию "самой большой угрозой".

Санду утвреждает, что цель Москвы ясна – "захватить Молдову через избирательные урны, использовать против Украины и превратить в стартовую площадку для гибридных атак на Европейский Союз".

Молдова подала заявку на вступление в ЕС в 2022 году и провела реформы правительства, судебной системы и экономики. Но Санду сказала, что ЕС не должен ожидать "совершенства" от страны, прежде чем позволить ей продвигаться к членству в ЕС.

"Мы не просим об упрощении пути. Мы старательно выполняем свою работу", – сказала она, но добавила, что Молдова находится в "гонке со временем", чтобы защитить свою демократию от России.

Читайте нас также:
#молдова #молдавия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
2
1
0
0
1

Оставить комментарий

