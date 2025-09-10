Baltijas balss logotype
Беларусь заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

В мире
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Фото: Telegram-канал «Министерство обороны Республики Беларусь»

Фото: Telegram-канал «Министерство обороны Республики Беларусь»

Глава Генштаба ВС Беларуси Муравейко заявил о поражении летевших к Польше БПЛА.

Вооруженные силы (ВС) Беларуси сбили часть летевших в сторону Польши беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 10 сентября. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС республики, генерал-майор Павел Муравейко, сообщение опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии.

«Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы», — рассказал глава белорусского Генштаба.

По словам Муравейко, ВС Беларуси в ночь на 10 сентября обменивались информацией о воздушной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы. Подчеркивается, что польские военные также предупреждали об угрозах воздушному пространству страны с территории Украины. В белорусском Минобороны заявили об уничтожении части отклонившихся от маршрута из-за средств радиоэлектронной борьбы БПЛА.

#беларусь
    Aleks
    10-го сентября

    Понятно,что дроны были украинские,раз НАТО заявило ,что нападения никакого не было,а уж там радиоэлектронная разведка на уровне. Об украинских дорогах говорят сами многие блоггеры украинцы,включая Шария,который обладает достаточной информацией и не находится на чьей то стороне конфликта,а судит достаточно объективно.

