Вооруженные силы (ВС) Беларуси сбили часть летевших в сторону Польши беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 10 сентября. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС республики, генерал-майор Павел Муравейко, сообщение опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии.

«Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы», — рассказал глава белорусского Генштаба.

По словам Муравейко, ВС Беларуси в ночь на 10 сентября обменивались информацией о воздушной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы. Подчеркивается, что польские военные также предупреждали об угрозах воздушному пространству страны с территории Украины. В белорусском Минобороны заявили об уничтожении части отклонившихся от маршрута из-за средств радиоэлектронной борьбы БПЛА.