Эфиопия запустила крупнейшую в Африке гидроэлектростанцию 0 352

В мире
Дата публикации: 10.09.2025
Deutsche Welle
Эфиопия запустила крупнейшую в Африке гидроэлектростанцию

Премьер-министр Эфиопии торжественно открыл ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле, строительство которой вызвало разногласия с Египтом и Суданом.

В Эфиопии официально открыта крупнейшая в Африке гидроэлектростанция, призванная обеспечить электроэнергией миллионы жителей страны. Торжественная церемония открытия "Плотины великого возрождения Эфиопии" (ГЭС "Возрождение") состоялась во вторник, 9 сентября, в Губе. На ней присутствовал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, а также президенты Сомали, Джибути и Кении.

Строительство гидроэлектростанции стоимостью 5 млрд долларов на реке Голубой Нил около границы с Суданом началось в 2011 году. После запуска первой турбины в 2022 году мощность плотины постепенно увеличивалась, и накануне официального открытия она достигла максимального значения в 5150 МВт. Это делает ее одной из 20 крупнейших гидроэлектростанций мира, отмечает агентство Reuters.

"Плотина великого возрождения Эфиопии" призвана полностью покрыть потребности страны с населением почти 120 млн человек в электричестве, излишки будут экспортироваться в соседние государства. Завершение 14-летнего проекта премьер-министр Абий Ахмед назвал "историческим достижением", а ГЭС - "общей возможностью" для всей Африки.

Соседи Эфиопии опасаются нехватки воды

Египет и Судан высказывали опасения, что запуск ГЭС "Возрождение" приведет к нехватке воды в этих странах, расположенных ниже по течению Нила. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси охарактеризовал строительство и ввод в эксплуатацию ГЭС как "экзистенциальную угрозу". Он пообещал, что Каир примет все необходимые меры в соответствии с международным правом для защиты своей водной безопасности. Египет, население которого составляет около 108 миллионов человек, получает около 90% пресной воды из Нила.

Министерство иностранных дел Египта 9 сентября направил письмо в Совет Безопасности ООН, в котором выразило протест в связи с запуском гидроэлектростанции, обвинив Аддис-Абебу в нарушении международного права. Каир и Хартум несколько раз пытались подписать с Эфиопией соглашение о регулировании работы плотины, однако пока сторонам не удалось его согласовать.

Премьер-министр Эфиопии настаивает, что реализация проекта не нанесет ущерба странам ниже по течению Нила. Обращаясь к "суданским и египетским братьям", Абий Ахмед заявил, что Эфиопия "построила плотину для процветания, обеспечения электроэнергией всего региона и изменения истории чернокожих людей". "Уж точно не для того, чтобы навредить своим братьям", - подчеркнул он.

#африка #энергетика
