Евросоюз пообещал Украине многомиллиардный военный кредит 1 326

В мире
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Евросоюз пообещал Украине многомиллиардный военный кредит
ФОТО: Unsplash

Фон дер Ляйен пообещала Украине кредит на €6 млрд на разработку новых БПЛА.

Власти Евросоюза (ЕС) работают над выделением Украине нового военного кредита на общую сумму в 6 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в резиденции Европарламента в Страсбурге.

Эти денежные средства, отметила она, руководство ЕС планирует предоставить Киеву под проценты для совместной разработки новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В дальнейшем их можно будет использовать для обороны и нанесения ударов по целям в российских регионах.

В настоящее время, добавила Фон дер Ляйен, ведется работа по созданию профильного альянса, в который могут войти оборонные предприятия как из европейских стран, так и с Украины. «Мы можем использовать наши промышленные возможности для поддержки Украины в этой войне беспилотников», — резюмировала глава ЕК.

#война в украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    10-го сентября

    Схема откатов отработана в те времена,когда США засылали Зеле и компании миллиарды.Теперь такие же схемы будут крутить с ЕС.

    5
    1

Видео