Евросоюз пообещал Украине многомиллиардный военный кредит

Власти Евросоюза (ЕС) работают над выделением Украине нового военного кредита на общую сумму в 6 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в резиденции Европарламента в Страсбурге.

Эти денежные средства, отметила она, руководство ЕС планирует предоставить Киеву под проценты для совместной разработки новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В дальнейшем их можно будет использовать для обороны и нанесения ударов по целям в российских регионах.

В настоящее время, добавила Фон дер Ляйен, ведется работа по созданию профильного альянса, в который могут войти оборонные предприятия как из европейских стран, так и с Украины. «Мы можем использовать наши промышленные возможности для поддержки Украины в этой войне беспилотников», — резюмировала глава ЕК.