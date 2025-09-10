Фон дер Ляйен объяснила почему Европа подчинилась требованиям США

Торговая война с США на фоне укрепления связей России и Китая обернулась бы хаосом для Европы. Так объяснила необходимость невыгодного соглашения с Вашингтоном глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, глава организации объяснила, что в рамках торговой сделки удалось снизить тарифы до 15 процентов. В обмен сообществу пришлось пообещать приобретать у США широкий перечень товаров и вкладываться в американскую экономику.

«Подумайте о последствиях полномасштабной торговой войны с США. Представьте себе хаос. А затем сопоставьте этот образ с тем, что было в Китае буквально на прошлой неделе. Китай в окружении лидеров России и КНДР, Путин, заявляющий о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений», — добавила фон дер Ляйен.

О достижении торговой сделки между Евросоюзом и США стало известно в конце июля. Ради снижения импортных пошлин до 15 процентов Брюссель обязался закупать у Вашингтона энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, импортировать американское оружие и вложить в экономику Соединенных Штатов 600 миллиардов долларов. При этом пошлины США в 50 процентов для европейских стали и алюминия остались в силе.