Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фон дер Ляйен объяснила почему Европа подчинилась требованиям США 0 410

В мире
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Фон дер Ляйен объяснила почему Европа подчинилась требованиям США
ФОТО: Global Look Press

Фон дер Ляйен: торговая война с США обернулась бы хаосом для Европы.

Торговая война с США на фоне укрепления связей России и Китая обернулась бы хаосом для Европы. Так объяснила необходимость невыгодного соглашения с Вашингтоном глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, глава организации объяснила, что в рамках торговой сделки удалось снизить тарифы до 15 процентов. В обмен сообществу пришлось пообещать приобретать у США широкий перечень товаров и вкладываться в американскую экономику.

«Подумайте о последствиях полномасштабной торговой войны с США. Представьте себе хаос. А затем сопоставьте этот образ с тем, что было в Китае буквально на прошлой неделе. Китай в окружении лидеров России и КНДР, Путин, заявляющий о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений», — добавила фон дер Ляйен.

О достижении торговой сделки между Евросоюзом и США стало известно в конце июля. Ради снижения импортных пошлин до 15 процентов Брюссель обязался закупать у Вашингтона энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, импортировать американское оружие и вложить в экономику Соединенных Штатов 600 миллиардов долларов. При этом пошлины США в 50 процентов для европейских стали и алюминия остались в силе.

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 104
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 162
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 207
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 390

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 3
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 19
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 37
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 33
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 60
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 64
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 3
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 19
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео