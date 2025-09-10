Baltijas balss logotype
Их голоса - ничто? Фон дер Ляйен хочет нарушить культуру голосования в ЕС 1 1255

В мире
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Их голоса - ничто? Фон дер Ляйен хочет нарушить культуру голосования в ЕС
ФОТО: Global Look Press

Фон дер Ляйен предложила отменить правило единогласного голосования в ЕС - при таком раскладе можно будет игнорировать мнение отдельных государств Евросоюза.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания Европарламенту о положении дел предложила отменить правило единогласного голосования в Европейском союзе (ЕС) для принятия внешнеполитических решений. Об этом сообщает Reuters.

«Евросоюз должен перейти к голосованию квалифицированным большинством в определенных областях, в частности по вопросам внешней политики. Пришло время избавиться от практики единогласного голосования», — выступила политик с предложением серьезного изменения сообщества.

По мнению фон дер Ляйен, подобное решение позволит ЕС действовать «быстрее и достигать результатов».

14 марта стало известно, что в ЕС вновь рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса из-за позиции страны по антироссийским решениям. При этом в Брюсселе осознают «политические проблемы и последствия такого шага».

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го сентября

    Так это не "культура ЕС", это основа Евросоюза. Так что гинеколог просто разрушает Евросоюз как единую структуру. А это основная задача и США, и России. Тогда логичный вопрос "Кто же такая Урсула?" Получается могильщик ЕС...

    37
    2

Видео