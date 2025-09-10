КС начинает рассмотрение дела о лишении Дробязко гражданства Литвы

Конституционный суд (КС) в среду начнет рассмотрение в письменном порядке ходатайства Административного суда регионов о проверке на соответствие Конституции законов, на основании которых фигуристка Маргарита Дробязко была лишена литовского гражданства.

Суд намерен дать оценку положению Закона о гражданстве, согласно которому гражданства Литвы могут быть лишены лица, получившие его в порядке исключения, если их действия представляют угрозу интересам безопасности Литвы, если они публично выражают поддержку государству, представляющему угрозу интересам безопасности Литвы, других государств-членов Европейского союза или его союзников.

Основываясь на этом положении закона, президент Гитанас Науседа лишил литовского гражданства Дробязко в сентябре 2023 года.

Фигуристка, проживающая в России и имеющая гражданство этой страны, обжаловала декрет Науседы в Административном суде регионов.

Суд поставил под сомнение, не противоречит ли конституционный принцип верховенства права установленной Законом о гражданстве возможности лишать литовского гражданства даже в том случае, если лицо непосредственно не представляет угрозы интересам безопасности Литвы, а представляет угрозу только другим государствам.

Кроме того, было обращено внимание на то, что в законе не дано определение понятия «интересы национальной безопасности» и не установлена ​​степень тяжести деяния, являющегося основанием для лишения гражданства.

КС также даст оценку, имеет ли президент право лишать гражданства, поскольку в Конституции закреплено лишь его право предоставлять гражданство. Право президента лишить гражданства, предоставленного в порядке исключения, упоминается только в Законе о гражданстве.

Как сообщало агентство BNS, в 2023 году Сейм принял поправку к Закону о гражданстве, которая установила, что лицо, получившее литовское гражданство в порядке исключения, утрачивает его, если его действия представляют угрозу интересам безопасности Литвы или если оно публично выражает поддержку государству, представляющему угрозу интересам безопасности Литвы, других государств-членов ЕС или их союзников.

Комиссия по вопросам гражданства рекомендовала главе государства лишить гражданства Дробязко, ссылаясь на её публичную поддержку кремлёвского режима, ведущего войну в Украине.

Было указано, что фигуристка поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Европейский союз и США ввели санкции в отношении Навки.

Дробязко получила гражданство Литвы в порядке исключения 30 лет назад за заслуги перед литовским спортом и популяризацию страны. Спортсменка и её муж Повилас Ванагас представляли Литву на различных чемпионатах.

Помимо Дробязко, президент лишил литовского гражданства балерину Илзе Лиепу и бизнесмена, бывшего сотрудника КГБ Юрия Кудимова, который также обжаловал это решение.

Согласно действующему Закону о гражданстве, иностранцы могут получить литовское гражданство и по другим основаниям, а не только в порядке исключения. Например, двойное гражданство разрешено тем, кто покинул Литву, был выслан из неё до восстановления независимости, и их потомкам, вступившим в брак с гражданином Литвы.