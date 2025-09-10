Baltijas balss logotype
В Вильнюсе объявлена эвакуация: горят восемь вагонов с газом

В мире
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

В среду на газонаполнительной станции в Вильнюсе вспыхнул пожар. Загорелись восемь вагонов с газом, слышны взрывы.

"По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения условий труда. Полиция ввела в действие план "Щит"", - сообщил журналистам в среду министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

Огонь добрался до одного из стационарных резервуаров. Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС) объявил об эвакуации людей в радиусе одного километра от него в связи с опасениями по поводу возможного очень мощного взрыва.

Советник директора ДПОС Донатас Гурявичюс сообщил BNS, что стационарные газовые резервуары соединены между собой подземными трубопроводами.

По его словам, в районе газонаполнительной станции в Аукштейи Панеряй очень мало жителей, поскольку это промышленная зона, но рядом находятся предприятия, где работают люди. Всем рекомендуется эвакуироваться.

На месте происшествия Гурявичюс сообщил журналистам, что это частная территория, на которую прибыл состав из восьми цистерн со сжиженным газом. Сначала возник пожар, затем начались взрывы.

По его словам, на определённом расстоянии от горящих цистерн находятся стационарные газовые резервуары, и если огонь до них доберётся, опасность возрастёт.

Представитель ДПОС подтвердил, что один человек пострадал и был доставлен в больницу. По предварительным данным, это сотрудник предприятия, которому принадлежит газонаполнительная станция.

Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил журналистам, что в момент пожара и взрывов поблизости находился транзитный поезд из Калининграда. Его перенаправили обратно на Вильнюсский вокзал, а оттуда - на другой маршрут, чтобы он мог покинуть Литву.

Представитель компании "Orlen Lietuva", занимающейся импортом и переработкой нефти и контролируемой польским нефтяным концерном "Orlen", подтвердил агентству BNS, что загоревшиеся и взорвавшиеся в среду в Вильнюсе газовые цистерны принадлежат этой компании, а инцидент произошёл на территории предприятия "Jozita" в Балтойи Воке.

Жителей окрестностей предупреждают о возможном загрязнении воздуха из-за пожара.

  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го сентября

    Российский газ небось. Интересно, успели за него заплатить?

    11
    3
  • пк
    полосатый конь
    10-го сентября

    "Молекулы свободы" вырвались на волю !

    13
    2

