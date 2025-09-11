В Великобритании произошли масштабные изменения в правительстве, инициированные премьер-министром Киром Стармером после громкой отставки заместителя премьера и одной из ключевых фигур Лейбористской партии — Анджелы Рейнер. Ее уход стал поводом для широкой перестановки, затронувшей почти все основные министерские посты и повлекшей за собой изменение баланса внутри правительства.

Решение о проведении перестановок было вызвано не только налоговым скандалом вокруг Анджелы Рейнер, но и стремлением Стармера обновить команду, чтобы переломить негативные тренды в рейтингах. Впервые сразу три ключевых поста (министр внутренних дел, иностранных дел и юстиции) заняли женщины. Это стало историческим событием для правительства Великобритании.

Главной особенностью изменений стал больший акцент на управляемость и лояльность в команде Кира Стармера и продвижение политиков с хорошим административным опытом, а также «чистка» министерств, отвечающих за внутреннюю безопасность, что связано с ростом вызовов в экономике и миграционной сфере.

Cентябрьский «Решафл» стал крупнейшим кадровым обновлением британского правительства за последние годы, подчеркивающим как кризисные моменты, так и демонстративные попытки правительства перезапустить процесс управления страной.

Ну, а чтобы понять к чему приведут эти изменения следует ответить на вопрос, когда в последний раз смена картонных политических фигур в Британии (а их было немало за пару лет) привела к чему-то, кроме ухудшения жизни британцев?

Анджела Рэйнер, урождённая Боуэн (род. 28 марта 1980, Стокпорт, Большой Манчестер) — британский политик, член Лейбористской партии. Заместитель премьер-министра Великобритании (2024—2025). 5 июля 2024 года после победы лейбористов на парламентских выборах было сформировано правительство Стармера, в котором Рэйнер была назначена заместителем премьер-министра и министром выравнивания, жилищного хозяйства и сообществ. 5 сентября 2025 года ушла в отставку со всех правительственных должностей, признав за собой нарушение кодекса поведения министра (она не оплатила в полном объёме гербовый сбор при покупке нового дома).