ИИ стал министром в европейской стране

Албания первой в мире назначила искусственный интеллект (ИИ) на должность государственного министра. Об этом сообщает Gazeta Tema.
«Албания заявляет, что станет первой страной, назначившей нефизический искусственный интеллект министром в правительстве, поскольку премьер-министр Эди Рама объявил состав нового кабмина», — говорится в материале.
Как отмечает издание, ИИ по имени Diella будет заниматься государственными закупками. Специальное подразделение будет оказывать поддержку ИИ-министру и внедрять ИИ по всему правительству, чтобы тендеры были честными и понятными общественности.
При этом ИИ-модель работала виртуальным помощником правительственного портала e-Albania.
