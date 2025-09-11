ИИ стал министром в европейской стране

Албания первой в мире назначила ИИ на должность министра.

Албания первой в мире назначила искусственный интеллект (ИИ) на должность государственного министра. Об этом сообщает Gazeta Tema.

«Албания заявляет, что станет первой страной, назначившей нефизический искусственный интеллект министром в правительстве, поскольку премьер-министр Эди Рама объявил состав нового кабмина», — говорится в материале.

Как отмечает издание, ИИ по имени Diella будет заниматься государственными закупками. Специальное подразделение будет оказывать поддержку ИИ-министру и внедрять ИИ по всему правительству, чтобы тендеры были честными и понятными общественности.

При этом ИИ-модель работала виртуальным помощником правительственного портала e-Albania.

Ранее стало известно, что почти все популярные модели искусственного интеллекта предпочли переговорам эскалацию конфликта вплоть до ядерной войны. Исследователи заявили, что, вероятно, ИИ понимает концепцию эскалации, но не деэскалацию.