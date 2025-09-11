Baltijas balss logotype
На демонстрациях во Франции задержаны почти 500 протестующих

В мире
Дата публикации: 11.09.2025
Deutsche Welle
На демонстрациях во Франции задержаны почти 500 протестующих

Демонстрации против планов властей по сокращению соцвыплат проходят по всей Франции. Порой они переходили в столкновения с полицией. 13 полицейских ранены, задержаны более 470 демонстрантов.

Больше ста тысяч человек вышли в среду, 10 сентября, на улицы французских городов, протестуя против политики властей по сокращению социальных выплат в 2026 году. Акции протеста проходят как в столице Франции Париже, так и в ряде других городов: в частности, в Лионе, Марселе, Бордо, Тулузе и Ренне. По информации министерства внутренних дел, в более чем 550 демонстраций приняли участие около 170 тысяч человек.

По сведениям МВД, в столкновениях с демонстрантами получили ранения 13 полицейских, по всей стране правоохранительные органы насчитали более 260 поджогов, в частности, речь идет о горящих баррикадах. Митингующие блокируют автомобильные магистрали и железные дороги, перекрывают подходы к школам, забрасывают полицейских мусором. В Париже загорелся фасад одного ресторана.

Железнодорожная компания SNCF сообщила о многочисленных попытках диверсий и блокирования путей, в частности товарными палетами и стволами деревьев, а также о поврежденных электрокабелях. Все это привело к задержкам в региональном сообщении, было отменено около трети поездов, курсирующих между двумя парижскими аэропортами.


#франция #акции протеста
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

