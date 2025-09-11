Трамп обвинил в убийстве блогера «левых радикалов»

Президент США Дональд Трамп в видеообращении к нации, посвященном убийству консервативного активиста Чарли Кирка, возложил на "радикальных левых" ответственность за рост терроризма в США. Речь Трампа была опубликована в четверг, 11 сентября.

"Радикальные левые сравнивали достойных американцев вроде Чарли с нацистами и худшими преступниками в истории. Эта риторика напрямую ведет к терроризму, который мы сегодня видим в нашей стране, и это должно прекратиться немедленно", - заявил Трамп.

Президент США пообещал, что его правительство "найдет всех, кто причастен к этому злодеянию и другим актам политического насилия, включая организации, которые их финансируют и поддерживают". "Слишком долго в Америке насилие и убийства становились результатом того, что людей, с которыми кто-то не согласен, демонизировали год за годом самыми ненавистными способами", - подчеркнул Трамп.

Трамп не стал упоминать покушения на демократов

Трамп упомянул покушение на него в 2024 году в Пенсильвании, убийство главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в центре Нью-Йорка и ранение конгрессмена от Республиканской партии Стива Скализа в 2017 году. "Радикальное левое насилие унесло слишком много невинных жизней", - заявил Трамп. Президент в своей речи не стал упоминать атаки на политиков от Демократической партии, например, покушение на члена Сената Джона Хоффмана и убийство бывшего спикера Палаты представителей Мелиссу Хортман и ее мужа.

Убитого Кирка он назвал "мучеником за истину и свободу".

Убийство Чарли Кирка во время выступления в Юте

В известного американского активиста и блогера консервативного толка Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в Университете долины Юты в среду, 10 сентября. Кирк был ранен в шею, его госпитализировали. Через несколько часов после покушения президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка.

Полиция и ФБР задерживали двоих подозреваемых в убийстве, но в итоге отпускали обоих. Поиски продолжались спустя более пяти часов после стрельбы.

С соболезнованиями близким Кирка и осуждением атаки помимо Трампа выступили и экс-президенты США от Демократической партии Джо Байден и Барак Обама. "Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии. Сегодня вечером мы с Мишель будем молиться за семью Чарли, особенно за его жену Эрику и их двоих маленьких детей", - написал Обама.

Убитый 31-летний Чарли Кирк был консервативным активистом и ведущим подкастов. В соцсетях на него были подписаны миллионы человек. Как отмечают американские СМИ, считалось, что он хорошо чувствовал настроения молодого консервативного движения и сторонников движения Трампа "Сделаем Америку снова великой". В 2012 году он основал влиятельное движение Turning Point USA, которое выступало за консервативные ценности в учебных заведениях. У Кирка была прямая связь с Трампом, с которым они обменивались мнениями, пишет CNN.