Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп обвинил в убийстве блогера «левых радикалов» 0 355

В мире
Дата публикации: 11.09.2025
Deutsche Welle
Трамп обвинил в убийстве блогера «левых радикалов»

По мнению президента США Дональда Трампа, риторика "радикальных левых" привела к росту терроризма и числа политических атак в стране.

Президент США Дональд Трамп в видеообращении к нации, посвященном убийству консервативного активиста Чарли Кирка, возложил на "радикальных левых" ответственность за рост терроризма в США. Речь Трампа была опубликована в четверг, 11 сентября.

"Радикальные левые сравнивали достойных американцев вроде Чарли с нацистами и худшими преступниками в истории. Эта риторика напрямую ведет к терроризму, который мы сегодня видим в нашей стране, и это должно прекратиться немедленно", - заявил Трамп.

Президент США пообещал, что его правительство "найдет всех, кто причастен к этому злодеянию и другим актам политического насилия, включая организации, которые их финансируют и поддерживают". "Слишком долго в Америке насилие и убийства становились результатом того, что людей, с которыми кто-то не согласен, демонизировали год за годом самыми ненавистными способами", - подчеркнул Трамп.

Трамп не стал упоминать покушения на демократов

Трамп упомянул покушение на него в 2024 году в Пенсильвании, убийство главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в центре Нью-Йорка и ранение конгрессмена от Республиканской партии Стива Скализа в 2017 году. "Радикальное левое насилие унесло слишком много невинных жизней", - заявил Трамп. Президент в своей речи не стал упоминать атаки на политиков от Демократической партии, например, покушение на члена Сената Джона Хоффмана и убийство бывшего спикера Палаты представителей Мелиссу Хортман и ее мужа.

Убитого Кирка он назвал "мучеником за истину и свободу".

Убийство Чарли Кирка во время выступления в Юте

В известного американского активиста и блогера консервативного толка Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в Университете долины Юты в среду, 10 сентября. Кирк был ранен в шею, его госпитализировали. Через несколько часов после покушения президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка.

Полиция и ФБР задерживали двоих подозреваемых в убийстве, но в итоге отпускали обоих. Поиски продолжались спустя более пяти часов после стрельбы.

С соболезнованиями близким Кирка и осуждением атаки помимо Трампа выступили и экс-президенты США от Демократической партии Джо Байден и Барак Обама. "Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии. Сегодня вечером мы с Мишель будем молиться за семью Чарли, особенно за его жену Эрику и их двоих маленьких детей", - написал Обама.

Убитый 31-летний Чарли Кирк был консервативным активистом и ведущим подкастов. В соцсетях на него были подписаны миллионы человек. Как отмечают американские СМИ, считалось, что он хорошо чувствовал настроения молодого консервативного движения и сторонников движения Трампа "Сделаем Америку снова великой". В 2012 году он основал влиятельное движение Turning Point USA, которое выступало за консервативные ценности в учебных заведениях. У Кирка была прямая связь с Трампом, с которым они обменивались мнениями, пишет CNN.

Читайте нас также:
#сша #убийство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 104
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 164
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 209
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 391

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 5
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 22
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 43
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 34
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 62
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 66
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 5
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 22
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео