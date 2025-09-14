Baltijas balss logotype
Почему Китаю приходится стимулировать рождаемость 0 195

В мире
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
У нас скоро будет братик.

Пятьсот долларов в год вряд ли станут большой суммой даже в Азии.

Национальная система субсидий по уходу за детьми заработала в Китае. Госпрограмма является частью усилий властей страны по поддержке деторождения и содействию высококачественному демографическому развитию. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Лэй Хайчао.

Более 80% заявителей, отвечающих требованиям, необходимым для получения субсидий, уже завершили регистрацию через онлайн- и офлайн-каналы. Согласно планам руководства КНР, с этого года китайские семьи будут получать ежегодную субсидию по уходу за детьми в размере 3600 юаней, то есть около 506,8 долларов, на каждого ребенка до трех лет.

Лэй Хайчао отметил, что за последние пять лет экономическая поддержка семьям с детьми в КНР существенно расширилась. Уход за детьми до трех лет и их воспитание были включены в дополнительные вычеты из индивидуального подоходного налога; при этом порог вычета был повышен с тысячи до двух тысяч юаней на ребенка в месяц.

Помимо этого, все административные единицы провинциального уровня в Китае теперь включают проекты в области вспомогательных репродуктивных технологий в программу возмещения расходов на услуги, оказанные в рамках медицинского страхования, наряду с такими мерами, как бесплатное дошкольное образование и жилищная поддержка, отмечает информагентство «Синьхуа».

#демография
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

