87-летний писатель Эдуард Тополь, уехавший из СССР в 1978 году, признан иноагентом 0 286

В мире
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Литератор Тополь по-прежнему в хорошей форме.

Новым фигурантам по традиции вменяется «распространение недостоверных сведений» о политике и решениях российских органов власти.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов шестерых новых фигурантов, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Иноагентами были признаны: писательница Ирина Бороган, блогер Сергей Куропов, писатель и сценарист Эдуард Тополь, активистка Ирина Шумилова, а также проект «Обманутый Россиянин».

Новым фигурантам по традиции вменяется «распространение недостоверных сведений» о политике и решениях российских органов власти, выступление против проведения специальной военной операции на Украине и способствование «формированию негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации».

Куропов, как сообщает Минюст, «отождествлял РФ с Третьим рейхом».

Все новые фигуранты, по данным Минюста, проживают за пределами России.

Эдуард Тополь (Эдмон Топельберг; родился в 1938 году, Баку, СССР) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург. Его романы переведены на многие иностранные языки. После того как был запрещен фильм «Ошибки юности» по его сценарию, в октябре 1978 года эмигрировал в США. С 2017 года живёт в Израиле в городе Нетания. Наибольшую известность Тополю принесли остросюжетные романы — как классические детективы, так и написанные в жанре политической или шпионской беллетристики. Роман «Завтра в России» (1987), написанный в жанре альтернативно-исторического политического детектива, предсказал события возникновения ГКЧП. Автор эротических романов «Россия в постели», «Новая Россия в постели», «Невинная Настя». Автор романа-расследования «Роман о любви и терроре, или Двое в „Норд-Осте“». Автор публицистики в «Известиях», «МК», «Совершенно секретно» и опубликованного в «АиФ» скандально известного «письма российским банкирам-миллиардерам» (1998). По сценариям Тополя сняты фильмы «Юнга Северного флота», «Любовь с первого взгляда», «Несовершеннолетние» и другие.

Ирина Шумилова — активистка и феминистка из Костромы.

Ирина Бороган — российская журналисткa, работающая в жанре журналистского расследования. Началa свою журналистскую карьеру в 1996 году в качестве корреспондента газеты «Сегодня». В 1999 году освещала операцию НАТО в Югославии, землетрясение на Тайване, ситуацию в лагерях чеченских беженцев в Ингушетии во время второй чеченской войны. В мае — ноябре 2000 года была специальным корреспондентом отдела политики газеты «Известия». Вела темы криминала и правоохранительных органов. В 2002–2004 годах была корреспондентом газеты «Версия». Писала о захвате заложников в театральном центре на Дубровке. В 2004 году присоединилась к еженедельнику «Московские новости» и написала о захвате заложников в бесланской школе № 1.

У проекта «Обманутый Россиянин» почти два миллиона подписчиков на YouTube. «Немного юмора, чтобы пережить это нелегкое время», — значится в его описании.

Бывший сотрудник ВГТРК Сергей Куропов эмигрировал во Вьетнам в 2014 году, однако власти Вьетнама отобрали у него документы и заявили, что Россия якобы требует его экстрадиции (причины смотрите выше). Куропов был вынужден обратиться за статусом беженца в ООН и переехал в Канаду.

