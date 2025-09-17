"Путин не достиг ни одной из своих целей. Он планировал захватить Украину за 4 дня - прошло уже 4 года. Он хотел разделить Запад - сейчас он более един, чем когда-либо. Он хотел сократить расходы НАТО - Трамп увеличил их до 5%," - так оптимистично высказался на днях президент Финляндии Стубб.

Между тем, российские войска в текущем году выпустили по Украине более 34 000 ударных беспилотников и дронов-обманок, что почти в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на сведения от Воздушных сил ВСУ.

По украинским данным, из всех БПЛА, которые Россия использовала для атак в 2025 году, было сбито или обезврежено с применением средств РЭБ 88% целей. За тот же период 2024-го этот показатель равнялся 93%, указывает NYT. Согласно приведенному газетой графику, наибольшее число выпущенных российской армией беспилотников было зафиксировано на второй неделе июля — более 2000 единиц. Это рекордный показатель за все время войны. При этом самый массированный за всю войну удар дронами Россия нанесла в ночь на 7 сентября: тогда, по утверждению украинских военных, было отправлено 810 ударных и ложных БПЛА. Киев заявлял, что сбил около 92% из них, но тем не менее 63 удалось прорваться сквозь оборону.

Россия изменила тактику налетов, отметил военный аналитик из Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков. По его словам, теперь ВС РФ посылает беспилотники целыми роями или волнами, направляя их «по запутанным траекториям» для отвлечения внимания украинских ПВО и РЭБ. Российские войска стали отправлять гораздо больше ложных целей из окрашенного пенопласта и фанеры, неотличимых от настоящих беспилотников в небе, которые пролетают над реками и лесами, чтобы не попасть в зону действия средств обороны Украины.

Атаки российских дронов по Украине начали усиливаться в сентябре 2024 года, когда РФ впервые с начала войны отправила на территорию соседней страны более 1000 беспилотников. Резкий рост интенсивности атак — это результат резкого скачка производства ударных беспилотников в России, которому президент Владимир Путин уделяет приоритетное внимание и которое реализуется на двух основных предприятиях. Российским властям удалось создать в стране «империю по производству беспилотников», мобилизовав государственные и частные ресурсы, отмечает NYT. Сейчас РФ способна производить около 30 000 ударных дронов типа Shahed ежегодно, согласно оценкам. К 2026 году Москва может удвоить этот показатель, считают аналитики.

Самые интенсивные бомбардировки Украины со стороны РФ пришлись на минувшее лето, соглашается The Wall Street Journal (WSJ). Москва часто усиливала удары беспилотниками и ракетами сразу после переговоров или телефонных звонков между представителями США, Украины и России, отмечает издание. Например, период подготовки к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в середине августа принес Украине двухнедельное затишье, однако после этого налеты дронов значительно усилились.

По мнению геопространственного аналитика из вашингтонского Института изучения войны Дэниела Мили, такие действия Кремля — это одна из целей более масштабной информационной войны, ведущейся Россией, которая хочет «посеять разногласия в США среди наших зарубежных партнеров, подавая противоречивые сигналы относительно их заинтересованности в заключении мирного соглашения».

«Несмотря на весь наносимый ущерб, из того, что мы знаем о попытках выиграть войну с помощью бомбардировок, само по себе это вряд ли приведет к успеху. Это не блицкриг, и блицкриг также не был успешным для Германии», — подчеркнул старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.