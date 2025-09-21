Вучич заявил об «охоте» Запада из-за новостей о приезде Лаврова в ЕС 1 588

Дата публикации: 21.09.2025
Вучич: после новостей о приезде Лаврова на парад началась настоящая охота Запада.

Западные страны сочли скандалом информацию о возможном приезде в Белград министра иностранных дел России Сергея Лаврова на военный парад 20 сентября. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, из-за незнания лидеров стран Запада «началась настоящая охота». Вучич пояснил, что в Белград «позвонили из всех западных стран».

В Белграде прошел военный парад в честь Дня сербского единства. Среди гостей присутствовали иностранные лидеры, в том числе президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и другие. Главы МИД РФ на мероприятии не было.

Ранее посол Сербии в России Момчило Бабич рассказал о давлении на Белград со стороны Запада из-за «тесных, дружеских отношений» с Москвой, а также из-за отказа от введения санкций против нее.

