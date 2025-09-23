Третья мировая война может начаться до Рождества - Daily Star

В мире
Дата публикации: 23.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Третья мировая война может начаться до Рождества - Daily Star
ФОТО: dreamstime

Российский генерал утверждает, что Москва готовит атаку «в серой зоне» против Польши до наступления Рождества, стремясь расколоть НАТО, пишет Daily Star, сообщает nra.lv.

По информации издания, высокопоставленный источник в российской армии сообщил, что до Рождества Россия планирует нанести «удар в серой зоне» по Польше. Это предупреждение было передано на прошлой неделе через восточноевропейского партнёра во время оборонной выставки DSEI, прошедшей в Лондоне, и вызвало напряжённые переговоры между Великобританией и США из-за опасений скрытого удара, цель которого — дестабилизировать ситуацию и посеять раздор в рядах НАТО.

Эта информация вызывает особое беспокойство на фоне того, что Россия продолжает использовать новые тактики давления на НАТО, испытывая границы альянса и проверяя его решимость. Напомним, совсем недавно три истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал инцидент «беспрецедентно наглым», а Дональд Трамп предупредил, что это может привести к «серьёзным проблемам».

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила:

«Великобритания поддерживает наших эстонских союзников после очередного безрассудного вторжения России в воздушное пространство НАТО. Мы должны продолжать усиливать давление на Путина, в том числе продвигая новые санкции, объявленные Великобританией и ЕС».

Хотя северные границы НАТО и ранее сталкивались с вызовами, перебежчик из российской армии — предположительно генерал-майор — предупреждает, что в случае с Польшей можно ожидать действий куда более агрессивного характера.

По словам источника в разведке, информация поступила от российского офицера, сбежавшего из страны. Он утверждает, что Кремль планирует атаку на Польшу без применения ядерного оружия — рассчитанный, но сдержанный шаг, призванный проверить реакцию НАТО и спровоцировать политический хаос в Европе.

Разведданные уже переданы США, и в данный момент ими занимаются высокопоставленные представители по обе стороны Атлантики.

На прошлой неделе Россия направила 19 беспилотников в воздушное пространство Польши — по словам британских официальных лиц, это было самое серьёзное нарушение территории НАТО на данный момент.

Также было зафиксировано вторжение в воздушное пространство Румынии, где беспилотник углубился на 10 километров и находился там почти 50 минут.

В ответ Великобритания объявила, что истребители RAF Typhoon начнут выполнять миссии противовоздушной обороны над Польшей в рамках операции НАТО Eastern Shield ("Восточный щит").

#война РФ и Украины #Европа
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
