В 50 лет главный пропагандист Украины Арестович живет в США в доме за 1 000 000 USD 1 1095

В мире
Дата публикации: 26.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Леха-Леха, без тебя так плохо.

Леха-Леха, без тебя так плохо.

Украинский полковник родился в Грузии, а основную работу ведет на русском языке.

На днях Алексей Арестович объявил сбор средств на 158-ю механизированную бригаду ВСУ, но та заявила, что не желает с ним сотрудничать.

За три года участия в украинской политике Арестович накопил около 1 миллиона долларов, часть средств – незаконны, именно столько экс-советнику обошелся американский дом.

Бывший скандальный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заполучил себе дом в США. Его особняк находится в одном из богатейших штатов, в Калифорнии. Недвижимость была куплена, в частности, за незаконно полученные денежные средства.

Об этом сообщил адвокат Василий Костюк на своей странице в Facebook. По данным его источников, американская недвижимость обошлась Арестовичу в более чем 1 миллион долларов. "В последнее время Алексей Арестович стал известен своими пророссийскими установками и сомнительными связями, которые он плодотворно использует для влияния на украинское общество".

На вопросы, на каких основаниях он уехал из Украины — как волонтер, политический деятель или с какой-то миссией — Арестович ответил: «Как-то выехал. Законно, конечно».

Он добавил, что проблем на границе не было. А в Соединенные Штаты приехал по приглашению как «независимый эксперт по украинскому вопросу».

Алексей Николаевич Арестович (укр. Олексій Миколайович Арестович; род. 3 августа 1975, Цители-Цкаро, Грузинская ССР) — украинский политический деятель, блогер, политический и военный обозреватель, пропагандист, колумнист интернет-СМИ, актёр. Внештатный советник Офиса президента Украины с 1 декабря 2020 по 17 января 2023 года.

Организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки военным в зоне АТО (2014—2017)[9]. Спикер и советник по информполитике главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (с 2020). Подполковник (2022).

Известен благодаря своим футурологическим прогнозам. Взгляды и высказывания Арестовича часто попадают в фокус СМИ и неоднозначно воспринимаются среди общественности. Его, в частности, критиковали за неосторожные комментарии и пропаганду.

