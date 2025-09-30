С 2022 по 2025 годы Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды закупили в России сжиженный природный газ на 34,3 млрд евро. За то же время они направили Украине суммарно 21,2 млрд евро, подсчитали в Greenpeace, пишет DW .

Четыре страны Евросоюза - Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды - с 2022 года, когда началось полномасштабное российское военное вторжение в Украину, и до 2025 года заплатили России за поставки сжиженного природного газа (СПГ) больше, чем суммарно потратили на помощь Киеву. Об этом говорится в исследовании под названием "Ловушка СПГ. Зависимость Европы от России и Соединенных Штатов в плане ископаемого топлива", которое обнародовала во вторник, 30 сентября, международная природоохранная организация Greenpeace.

Как указано в документе, Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды с 2022 года по июнь 2025 года заплатили за поставки СПГ из России 34,3 млрд евро. За тот же период они суммарно оказали Украине помощь в размере 21,2 млрд евро.

Поставки СПГ из России в ЕС увеличились

"Несмотря на свои усилия, страны - члены ЕС продолжают импортировать российский ископаемый газ до сегодняшнего дня, - говорится в исследовании. - Поскольку поставки газа по трубопроводам были сокращены, в последние годы увеличились поставки сжиженного природного газа (СПГ) на танкерах, продолжая приносить в Россию миллиарды из Европы. Эта торговля поддерживается долгосрочными контрактами на поставку, подписанными несколькими энергетическими компаниями, чьи головные офисы находятся в Европе, включая TotalEnergies, Shell, Naturgy и SEFE, которые обеспечивают и продлевают поставки газа из России в Европу на ближайшие годы".

Основным российским поставщиком СПГ в Европу является компания "Ямал СПГ". По оценке Greenpeace, с 2022 по 2024 годы ее выручка от продажи топлива в Европу составила 40 млрд долларов, в результате чего "Ямал СПГ" заплатила в бюджет РФ ориентировочно 9,5 млрд долларов налогов. На эти деньги Россия могла бы теоретически профинансировать производство 9,5 млн артиллерийских снарядов калибром 152 мм, или 271 тысяч дронов Shahed, или 2686 боевых танков T-90M, подсчитали авторы.

Запрет на импорт российского СПГ в ЕС

Запрет на импорт российского сжиженного газа (СПГ) в ЕС с января 2027 года и полный запрет на транзакции с российскими энергетическими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть" - меры, входящие в 19-й пакет антивоенных санкций ЕС в отношении России, представленный 19 сентября председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

В Еврокомиссии намерение отказаться от российского СПГ высказывали уже давно, однако вероятной датой такого шага в Брюсселе еще недавно называли конец 2027 года. Сроки были сдвинуты на фоне давления на ЕС со стороны Дональда Трампа, который обвинил европейские страны в "финансировании войны" России против Украины.

Угроза зависимости ЕС от США из-за поставок СПГ

Между тем, по оценке Greenpeace, отказ от российских энергоресурсов грозит Евросоюзу переходом в аналогичную зависимость от США. Только за первую половину 2025 года в ЕС из США было импортировано 52,7 млрд кубометров СПГ, говорится в исследовании организации.

Ситуация, в которой ЕС и его члены развернулись в сторону США, поощряя расположенные в Европе компании к подписанию долгосрочных контрактов на покупку добываемого методом фрекинга американского газа, выглядит в глазах Greenpeace парадоксальной. "Преследуя цель разорвать связи с Кремлем, Европа оказалась связана долгосрочными контрактами на поставку газа с США, - констатируют авторы. - Это делает континент в высокой степени зависимым от другого поставщика, становящегося все более ненадежным, и его непредсказуемого президента Дональда Трампа".

"Газ, добываемый в США методом фрекинга, наносит непоправимый ущерб климату и здоровью местного населения, а Трамп без колебаний будет использовать импорт газа в качестве рычага давления на ЕС, если европейские домохозяйства окажутся уязвимыми на этом нестабильном рынке", - предупреждает сотрудник Greenpeace в ЕС Томас Джелин.