На севере Норвегии пропали десять солдат. Пока нашли пятерых 0 345

В мире
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На севере Норвегии пропали десять солдат. Пока нашли пятерых

В северном норвежском районе Норвегии Финнмарк в течение четверга продолжается поисковая операция после того, как десять военнослужащих не вернулись вовремя с учений, сообщает VG.

Десять солдат, которые сначала считались пропавшими, не вернулись после учений в четверг, сообщило полицейское управление Финнмарка. Во время учений военные должны были отправиться из одной точки в другую.

На их поиски отправились полиция, Красный Крест, Вооруженные силы и спасательный вертолет. Полицейские также используют дроны, чтобы найти пропавших.

"Они должны были появиться в 7 утра сегодня, а прошло уже 12 часов. Сейчас наступила темнота. Поэтому мы проводим поиски в этом районе с помощью указанных ресурсов", – сказал оперативный руководитель поисковой группы Йорген Хаукланд Хансен.

Вечером в четверг правоохранители сообщили, что пятеро пропавших солдат были найдены живыми и здоровыми: трое прибыли в оговоренное место встречи сами, а еще двоих нашел вертолет. "Поиски последних пяти солдат продолжаются", – прокомментировал Хаукланд Хансен.

#нато #норвегия
