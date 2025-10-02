Baltijas balss logotype
Премьер Албании пошутил над Трампом о войне с Азербайджаном. Макрону и Алиеву было смешно 0 271

В мире
Дата публикации: 02.10.2025
BBC
Изображение к статье: Премьер Албании пошутил над Трампом о войне с Азербайджаном. Макрону и Алиеву было смешно

Премьер-министр Албании Эди Рама в шутку сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что тот не поздравил его страну и Азербайджан с заключением мирного соглашения, о котором ранее заявлял Дональд Трамп.

При этом Рама стоял рядом с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Это случилось на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, видео с которого опубликовали на нескольких акаунтах в сети X, в том числе Euronews Albania.

«Вы должны извиниться перед нами обоими», — обратился албанский премьер к Макрону и указал на Алиева.

«Потому что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном», — сказал Рама, обращаясь к Макрону.

Таким образом мировые лидеры пошутили о «конфликте» между Азербайджаном и Албанией, которого никогда не было. В сентябре Трамп ошибочно заявил, что смог достичь соглашения между этими странами, тогда как на самом деле речь шла о армяно-азербайджанском конфликте.

«Приношу свои извинения», — подыграл премьер-министру Албании Макрон.

«Он действительно много поработал», — продолжал шутить Эди Рама.

Рядом также был президент Азербайджана Ильхам Алиев, который тоже смеялся над шуткой.

До этого не сообщалось о публичных шутках мировых лидеров над оговорками Дональда Трампа.

Албания является членом НАТО и союзником США в Балканском регионе.

Дональд Трамп путает названия стран не впервые. Например, он ошибочно заявил, что остановил войну между Камбоджей и Арменией, хотя эти страны не имеют особых связей — и тоже имел в виду армяно-азербайджанский конфликт.

После инцидента министры Камбоджи и Армении встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН и опубликовали совместное фото.

В августе этого года Дональд Трамп заявлял, что с начала своего второго президентского срока остановил уже семь войн.

Сколько войн на самом деле закончил президент Трамп?

Администрация Трампа заявляет, что ему пора присудить Нобелевскую премию мира за прекращенные им войны.

Некоторые войны длились всего несколько дней, хотя были результатом многолетней напряжённости, и непонятно, будут ли некоторые мирные соглашения действительно работать на практике.

Читайте нас также:
#албания #азербайджан
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

