Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Эстонии грузоперевозки по железной дороге тоже чахнут 0 140

В мире
Дата публикации: 02.10.2025
BNS
Изображение к статье: В Эстонии грузоперевозки по железной дороге тоже чахнут

В августе по железной дороге Эстонии было перевезено 321 200 тонн грузов, что на 46 процентов меньше, чем в том же месяце 2024 года. В 2024 году по железной дороге было перевезено на 30,1% меньше грузов, чем годом ранее.

В августе по железной дороге Эстонии было перевезено 321 200 тонн грузов, что на 46 процентов меньше, чем в том же месяце 2024 года.

В месячном сравнении падение объема грузоперевозок было меньше и составило 7,3%. по данным Департамента статистики, в прошлом месяце объем грузоперевозок сократился на 32,2% до 34,1 млн тоннокилометров.

Число пассажиров железной дороги также сократилось по сравнению с предыдущим годом, но значительно меньше – на 7,1% до 606 000 пассажиров. Пассажирооборот сократился на 13,5% до 29,7 млн пассажирокилометров.

В 2024 году по железной дороге было перевезено на 30,1% меньше грузов, чем годом ранее, в общей сложности 7,1 млн тонн. Грузооборот сократился на 24% до 585,8 млн тоннокилометров.

Пассажиров было перевезено более 7,9 млн человек, что на 1,6% больше, чем в 2023 году, а пассажирооборот составил 382,4 млн пассажиро-километров, за год он сократился на 6,3%.

Читайте нас также:
#эстония #железная дорога #грузоперевозки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
Спецназ США и Финляндии готовится к войне с Россией - СМИ
Изображение к статье: Спецназ США и Финляндии готовится к войне с Россией - СМИ
Российскому танкеру «теневого флота», задержанному во Франции, разрешили продолжить путь
Изображение к статье: Российскому танкеру «теневого флота», задержанному во Франции, разрешили продолжить путь
Сербия и Израиль неожиданно сблизились
Изображение к статье: Вот и встретились два одиночества. Иконка видео
Изображение к статье: Новый президент охладил отношения Варшавы и Киева. Иконка видео
Кароль Навроцкий не будет закрывать Балтику ради украинцев 133
Изображение к статье: Киев и США обсуждают сделку по передаче технологий дронов
Киев и США обсуждают сделку по передаче технологий дронов 84
Изображение к статье: x.com/JMilei
Конгресс Аргентины отменил два президентских вето на увеличение финансирования 86
Изображение к статье: Прогнило что-то в Датском Королевстве. Иконка видео
Северная Европа выходит на охоту за российскими дронами 123

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Техно
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 6
Изображение к статье: Ученые нашли новое полезное свойство облепихи
Дом и сад
Ученые нашли новое полезное свойство облепихи 8
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
В мире
В США допустили военное вторжение в Венесуэлу 12
Изображение к статье: Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления
Люблю!
Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления 7
Изображение к статье: Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии Эксклюзив!
Бизнес
Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии 6
Изображение к статье: Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут
Люблю!
Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут 10
Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Техно
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 6
Изображение к статье: Ученые нашли новое полезное свойство облепихи
Дом и сад
Ученые нашли новое полезное свойство облепихи 8
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
В мире
В США допустили военное вторжение в Венесуэлу 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео