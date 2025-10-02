В августе по железной дороге Эстонии было перевезено 321 200 тонн грузов, что на 46 процентов меньше, чем в том же месяце 2024 года. В 2024 году по железной дороге было перевезено на 30,1% меньше грузов, чем годом ранее.

В месячном сравнении падение объема грузоперевозок было меньше и составило 7,3%. по данным Департамента статистики, в прошлом месяце объем грузоперевозок сократился на 32,2% до 34,1 млн тоннокилометров.

Число пассажиров железной дороги также сократилось по сравнению с предыдущим годом, но значительно меньше – на 7,1% до 606 000 пассажиров. Пассажирооборот сократился на 13,5% до 29,7 млн пассажирокилометров.

В 2024 году по железной дороге было перевезено на 30,1% меньше грузов, чем годом ранее, в общей сложности 7,1 млн тонн. Грузооборот сократился на 24% до 585,8 млн тоннокилометров.

Пассажиров было перевезено более 7,9 млн человек, что на 1,6% больше, чем в 2023 году, а пассажирооборот составил 382,4 млн пассажиро-километров, за год он сократился на 6,3%.