Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Турции указали на важную деталь атаки на резиденцию Путина 1 1175

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Турции указали на важную деталь атаки на резиденцию Путина
ФОТО: Global Look Press

Hürriyet: атака на резиденцию Путина нацелена на втягивание в конфликт Европы.

Силы, стоящие за попыткой атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, хотят распространить конфликт и на Европу. На эту важную деталь обратил внимание обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдюлькадир Сельви.

Сила, развязавшая конфликт между Россией и Украиной, прилагает усилия к тому, чтобы этот конфликт не только не закончился, но даже распространился на Европу, пояснил он. Сельви также провел параллели между текущей ситуацией и переговорами в Стамбуле по урегулированию на Украине в марте 2022 года. Эксперт отметил, что, когда Россия и Украина достигли договоренности в Стамбуле, Великобритания отстранила президента Украины Владимира Зеленского от переговоров.

«Что произошло в то время, когда [президент США Дональд] Трамп по телефону поговорил с Путиным, а затем встретился с Зеленским во Флориде? (...) Была предпринята попытка атаки на резиденцию Путина», — написал журналист.

Он также обратил внимание, что поддерживающие Украину силы намерены столкнуть Турцию с Россией. В связи с этим Сельви заключил, что необходимо сотрудничество с Москвой.

Читайте нас также:
#Украина #Турция #Европа #журналистика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    1-го января

    Да не было никакой атаки на резиденцию-был удар в другое место,но партнёры опять обманули доверчивого и подставились все,кто поддержал Россию в этом вопросе Вернее Путин подставил. Теперь эти страны десять раз подумают,а стоит ли поддерживать идиотов,которые даже операцию под ложным флагом не могут организовать достойно?!😈 Учитесь у Израиля как надо разводить народы и страны,зная точно,что пресса будет писать то ,что надо,ТВ показывать ,что надо и доказать обратное сложновато.Нацисты,но с головой. А любимцы русскоязычных евреев в Кремле просто дебилы...😈👽

    3
    14

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеленский объявил о переменах в армии Украины
Изображение к статье: В Киеве чаще всего страдает гражданский сектор. Иконка видео
Изображение к статье: Армия латиноамериканской республики оснащена российским оружием. Иконка видео
Изображение к статье: В 2026 году Россия усилит гибридные действия и операции по оказанию влияния в Европе - эксперт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
1
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео