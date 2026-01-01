Украинцы хотят окончания войны, но не конца своей страны, и те, кто надеется на готовность украинцев сдаться, глубоко заблуждаются, заявил в новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на Interfax-Украина.

«Мы хотим окончания войны, но не конца Украины. Устали ли мы? Очень. Но означает ли это, что мы готовы сдаться? Тот, кто так думает, глубоко ошибается. Он, видимо, за все эти годы так и не понял, кто такие украинцы. Народ, который держится уже 1407 дней полномасштабной войны. Просто осознайте эти цифры! Это больше, чем продолжительность нацистской оккупации многих наших городов во время Второй мировой войны. 1407 дней несгибаемой Украины», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия сама по своей воле не прекращала ни одной начатой ею войны, но мир может заставить её остановиться.

«Россия не завершает войну сама. В истории не было ни одной войны, которую она прекратила бы по собственной инициативе. Только под давлением извне. (…) Так было каждый раз, когда Россия с кем-либо воевала — то есть все годы её существования», — заявил украинский президент.

Он добавил, что это могут подтвердить все, с кем Россия воевала в разное время: Польша, Турция, Финляндия, Сирия, Грузия, Абхазия, Осетия, Чечня — «и этот список можно продолжать бесконечно, ведь практически вся территория России собрана в результате войн».

«Уйдите из Донбасса — и всё закончится — вот как звучит обман в переводе с русского. В переводе на украинский, английский, немецкий, французский — на любой язык мира. Кто-то им ещё верит? К сожалению. Потому что от правды по-прежнему слишком часто уходит, это называют дипломатией, хотя на самом деле — это ложь в костюмах. И поэтому Украина находится под давлением, да. И поэтому мы так сражаемся», — отметил Зеленский.

Украинцы, по его словам, доказывают, казалось бы, очевидные истины: после оккупации Крыма, частичной оккупации Донецкой и Луганской областей, полномасштабного вторжения, после Бучи, Мариуполя, Еленовки и всего, что за это время совершил Кремль, верить их словам — это приговор международной безопасности и каждому лидеру, который обязан защищать свой народ.

«Услышаны ли наши аргументы? Мы очень надеемся, что да. Согласились ли с нами? Не полностью. Пока нет. Поэтому мы всё ещё говорим о том, что соглашение о мире готово на 90, а не на все 100 процентов», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не удовлетворена результатами Будапештского меморандума и Минских соглашений, поскольку они оказались слабыми и только разжигали войну. Украине нужно сильное соглашение с гарантиями безопасности.

«Намерения должны стать гарантиями безопасности. А это означает, что они должны быть ратифицированы Конгрессом США, парламентами Европы — всеми партнёрами. Будапештская бумажка Украине не подойдёт. Украине не нужны минские ловушки, прописанные с ювелирной точностью. Подписи под слабыми соглашениями только подогревают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. Именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение», — заявил президент Украины.