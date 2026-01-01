"Если мы проигрываем войну на истощение в тылу, это рано или поздно отразится на линии фронта".

По словам политолога и бывшего военного Виктора Тарана, ни одна из сторон войны в Украине не смогла достичь решающего преимущества. Линия фронта в целом сохранилась, а война окончательно перешла в формат ресурсной, технологической и институциональной выносливости.

"Это означает простую, но жесткую логику: выиграет тот, кто дольше выдержит — экономически, мобилизационно и политически. И здесь Украина входит в 2026 год с серьезными внутренними проблемами: бюджет не адаптирован к войне на истощение, экономика так и не переведена на военные рельсы, а рынок украинского вооружения остается недофинансированным и зарегулированным", — говорит Таран.

Один из ключевых негативных выводов года — провал внутренней коммуникации власти. Власть, как считает Таран, так и не решилась честно говорить с обществом о долгой войне, мобилизационных потребностях и реальной цене сопротивления.

Зато обществу годами транслируется ожидание "быстрого мира", что вступает в прямое противоречие с реальностью фронта.

"Если мы проигрываем войну на истощение в тылу, это рано или поздно отразится на линии фронта", — считает политолог.

Отдельной точкой напряжения стало разрешение на выезд мужчин в возрасте 18-22 года. По оценке Тарана, последствия этого решения оказались значительно шире самой возрастной группы: вместе с молодежью из страны выезжали семьи, партнеры, будущие работники и инвесторы.

Результат — удар по потребительскому рынку, рынку труда и инвестиционному потенциалу, что в условиях войны на истощение становится критическим.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев обращает внимание, что сформированы два ключевых вектора, которые непосредственно будут определять дальнейшее развитие событий в 2026-м — внешнеполитический и внутренний.

Первый и определяющий — переговорный процесс. По его словам, именно результаты так называемых мирных договоренностей становятся главным фактором, который влияет не только на дипломатию, но и на характер боевых действий.

"Соединенные Штаты четко дают понять и Украине, и России, что выступают за прекращение активной фазы боевых действий. Это основной вектор, который будет влиять и на ситуацию на фронте, и на внутреннюю политику в 2026 году", — отмечает в интервью украинскому порталу "Фокус" Снегирев.

Вторым ключевым внешним сдвигом эксперт называет подписание договора о совместном использовании недр, которое он оценивает как стратегический прорыв.

"Это не просто экономическое соглашение. Это политические и экономические гарантии существования украинского государства. Оно будет формировать экономику Украины и ее внешнеполитический вектор на десятилетия вперед", — отмечает эксперт.

По его словам, речь идет не только о восстановлении экономики, но и о развитии отечественного ВПК, добывающей и перерабатывающей отраслей, что напрямую влияет на обороноспособность страны.