Не секрет, что многие случаи телефонного мошенничества в Латвии связаны с украинскими мошенниками. Однако они не только дурят жителей других стран, где говорят и понимают по-русски, но обманывают и своих сограждан, причем весьма жестоко.

Люди теряют десятки и сотни тысяч гривен, которые платят якобы за "организацию звонков", "передачу посылок", "внесение в списки" и тому подобное, пишет Корреспондент.

Мошенники придумывают новые схемы, чтобы выманить деньги у семей военнослужащих, попавших в плен, в частности навязывают юридические услуги. Об этом говорится в сообщении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Людям обещают, в частности, смену статуса со "пропавшего без вести" на "плен".

"Хотя все без исключения статусы предусматривают одинаковые выплаты, участие в поиске и возвращении. Такие и подобные дорогостоящие юридические "услуги" часто бывают ненужными. Не тратьте ваши деньги зря", - говорится в сообщении.

В Координационном штабе подчеркнули, что никакие "добрые знакомые", которые якобы имеют отношение к Силам безопасности и обороны, даже рекомендованные в группах семей или "знакомым, который был в плену", не имеют никакого влияния и полномочий для помощи.

"Обычно под их видом к вам выходят мошенники. Семьи теряют десятки и сотни тысяч гривен, которые платят якобы за "организацию звонков", "передачу посылок", "внесение в списки" и т.д.", - пояснили в Координационном штабе.

Отмечается, что только Координационный штаб обладает полной информацией и полностью бесплатно предоставляет все необходимые услуги: юридические, консультационные, психологическую помощь.