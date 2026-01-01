Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украинские мошенники дурят не только латвийцев, но и самих украинцев, причем жестоко 3 779

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украинские мошенники дурят не только латвийцев, но и самих украинцев, причем жестоко
ФОТО: Unsplash

Не секрет, что многие случаи телефонного мошенничества в Латвии связаны с украинскими мошенниками. Однако они не только дурят жителей других стран, где говорят и понимают по-русски, но обманывают и своих сограждан, причем весьма жестоко.

Люди теряют десятки и сотни тысяч гривен, которые платят якобы за "организацию звонков", "передачу посылок", "внесение в списки" и тому подобное, пишет Корреспондент.

Мошенники придумывают новые схемы, чтобы выманить деньги у семей военнослужащих, попавших в плен, в частности навязывают юридические услуги. Об этом говорится в сообщении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Людям обещают, в частности, смену статуса со "пропавшего без вести" на "плен".

"Хотя все без исключения статусы предусматривают одинаковые выплаты, участие в поиске и возвращении. Такие и подобные дорогостоящие юридические "услуги" часто бывают ненужными. Не тратьте ваши деньги зря", - говорится в сообщении.

В Координационном штабе подчеркнули, что никакие "добрые знакомые", которые якобы имеют отношение к Силам безопасности и обороны, даже рекомендованные в группах семей или "знакомым, который был в плену", не имеют никакого влияния и полномочий для помощи.

"Обычно под их видом к вам выходят мошенники. Семьи теряют десятки и сотни тысяч гривен, которые платят якобы за "организацию звонков", "передачу посылок", "внесение в списки" и т.д.", - пояснили в Координационном штабе.

Отмечается, что только Координационный штаб обладает полной информацией и полностью бесплатно предоставляет все необходимые услуги: юридические, консультационные, психологическую помощь.

Читайте нас также:
#Украина #деньги #Латвия #мошенничество #безопасность #обман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
4

Оставить комментарий

(3)
  • IB
    Inar Bertrand
    1-го января

    Да обманывают украинцы но они русские....они там говорят все по русски

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го января

    Неужели среди УКРАИНЦЕВ есть воры и мошенники?! Невероятно. Это конечно же сарказм.

    17
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го января

    Звонок - женский голосок начинает что-то лепетать. Вопросительная пауза и тут вы задаёте свой вопрос - А ГДЕ ГРИША? Женский голосок в недоумении - КАКОЙ ГРИША? И окончательный ответ с вашей стороны - КОТОРЫЙ ДРАЛ ТЕБЯ НА КРЫШЕ. Кстати, по желанию, слово ДРАЛ можно заменить на слово из двух букв. И тут же блокируете этот номер.

    14
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеленский объявил о переменах в армии Украины
Изображение к статье: В Киеве чаще всего страдает гражданский сектор. Иконка видео
Изображение к статье: Армия латиноамериканской республики оснащена российским оружием. Иконка видео
Изображение к статье: В 2026 году Россия усилит гибридные действия и операции по оказанию влияния в Европе - эксперт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
1
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео