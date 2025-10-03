Baltijas balss logotype
Киев и США обсуждают сделку по передаче технологий дронов 0 110

В мире
Дата публикации: 03.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Киев и США обсуждают сделку по передаче технологий дронов
ФОТО: twitter

За время войны Украина наладила массовое производство дешевых, но эффективных в бою дронов. США хотят получить эти технологии за роялти и другие виды компенсаций, пишет DW.

Делегация Украины находится в Вашингтоне, чтобы заключить с администрацией президента США Дональда Трампа соглашение, по которому Киев поделится с Соединенными Штатами технологией БПЛА, опробованной в условиях боевых действий, в обмен на роялти или другие формы компенсации. Об этом пишет онлайн-издание газеты The Wall Street Journal в четверг, 2 октября, со ссылкой на неназванных чиновников с обеих сторон.

Как следует из публикации, сделку поддерживают как президент США Дональд Трамп, так и глава украинского государства Владимир Зеленский и она должна стать важной вехой для сотрудничества между двумя странами в сфере безопасности.

По данным WSJ, многодневные переговоры в Вашингтоне с участием Пентагона и Госдепа начались 30 сентября. Украинскую делегацию возглавляет замглавы Минобороны страны Сергей Боев. По оценке американского собеседника журналистов, окончательное согласование сделки, стоимость которой может достигнуть нескольких миллиардов долларов, может занять несколько месяцев.

Массовое производство Украиной дешевых, но эффективных дронов

В статье указывается, что производимые американскими компаниями дроны работают на основе сложных технологий. В свою очередь Украина преуспела в массовом производстве дешевых БПЛА, которые хорошо зарекомендовали себя в бою. "В связи с тем, что война в Украине изменила подход к ведению боевых действий, правительства, инвесторы и компании в Европе уже спешат заработать на украинских технологиях в области беспилотных летательных аппаратов", - отмечают авторы.

По данным источников WSJ, в рамках сделки Украины и США рассматриваются несколько возможностей для передачи технологий. Это предоставление украинскими компаниями американским технологий и прототипов БПЛА в обмен на роялти; соглашение, в рамках которого украинская компания создает дочернюю компанию в США для производства беспилотных летательных аппаратов; или покупка дронов для вооруженных сил США напрямую в Украине.

По данным WSJ, сегодня в Украине насчитывается около 300 компаний - производителей дронов. В 2024 году в стране было выпущено более 2 млн БПЛА, следует из публикации.

Какие вооружения Украина хочет закупить в США

В то же время сделка имеет и политическое значение для Киева, который стремится укрепить связи с Трампом, чья поддержка Украины порой была "нестабильной", пишет WSJ. 27 сентября Зеленский заявил, что соглашение по дронам станет частью отдельного пакета, в рамках которого Киев надеется заключить с Вашингтоном "мегасделку", купив у США вооружения на десятки миллиардов долларов.

О том же президент Украины говорил в июле текущего года в интервью газете The New York Post.

Украина надеется, что сюда будут входит и дальнобойные ракеты, напоминает WSJ. Со своей стороны один из источников издания в США уточнил, что Украина хотела бы приобрети ЗРК Patriot, пусковые установки HIMARS, которые запускают ракеты GMLRS, ракетные системы ATACMS и многоцелевые истребители ВВС.

DW

#сша #дроны #украина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

