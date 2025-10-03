Baltijas balss logotype
Началось? США уничтожили корабль вблизи Венесуэлы 2 205

В мире
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Кадр: @SecWar

Кадр: @SecWar

Глава Пентагона Хегсет: США нанесли новый удар по судну вблизи Венесуэлы.

Вооруженные силы США нанесли новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

«Сегодня утром по приказу президента [США Дональда] Трампа я отдал распоряжение о нанесении смертоносного кинетического удара по судну, занимавшемуся незаконным оборотом наркотиков и связанному с террористическими организациями», — заявил Хегсет.

По его словам, в результате атаки судно было полностью уничтожено вместе с экипажем. Хегсет подчеркнул, что США продолжат наносить подобные удары до тех пор, пока наркотрафик из Венесуэлы в Соединенные Штаты не будет прекращен.

#сша
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    3-го октября

    т.е. можно уничтожить любое судно и объявить что оно везло наркотики и всё норм, все поверят никто не будет проверять? Немного непонятно почему на РФ тогда все так накинулись когда они объявили что денацифицируют Украину. Так-то денацификация дело хорошее, как и борьба с наркотрафиком. Вопрос в том есть ли денацификация и борьюа с наркотрафиком? Из Мексики идёт накотрафик значительно большего объёма, однако США не бомбит Мексику. И не против этого ли этого однобокого лицемерия восстали РФ и Китай?

    12
    1
  • A
    Aleks
    3-го октября

    У кого то есть политическая воля,а российские эксперты и политологи все не могут найти,у кого ж это в России нет политической воли по разным вопросам...😂😂

    0
    8

