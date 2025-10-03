Армия США успешно завершила серию летных испытаний высокоточной ударной ракеты Precision Strike Missile (PrSM) на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

В ходе испытаний армия США провела пуски PrSM, известной, в частности, как уничтожителя российских систем противовоздушной обороны С-400, с установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и M270A2. «Успешные испытания в конечном итоге позволили повысить летальность, предоставив солдатам передовые возможности нейтрализации целей на больших расстояниях на проверенных платформах», — говорится в пресс-релизе.

По словам вице-президент по высокоточным пусковым установкам и ракетам Lockheed Martin Кэролин Оржеховски, проведенные тесты подтвердили возможность запускать PrSM изо всех установок, которые имеются на вооружении армии США. В сообщении компании подчеркивается, что PrSM разработана для обеспечения высокоточного удара, нейтрализующего цели на расстоянии более 400 километров.

В мае 2021-го Lockheed Martin сообщила, что в ходе испытаний ракета PrSM пролетела более 400 километров, побив собственный рекорд дальности.

В июне того же года армия США продемонстрировала возможный сценарий применения ракеты PrSM.

В апреле портал Breaking Defense сообщил, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет PrSM до 1600 километров.

В декабре 2019 года то же издание со ссылкой на бригадного генерала Джона Рафферти сообщило, что на европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США PrSM класса «земля-земля» станет «уничтожителем» российских систем противовоздушной обороны, например, С-400, тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли.