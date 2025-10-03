Baltijas balss logotype
США завершили испытания «уничтожителя» российских С-400

В мире
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
ФОТО: Youtube
ФОТО: Youtube

Корпорация Lockheed Martin завершила испытания высокоточных ракет PrSM.

Армия США успешно завершила серию летных испытаний высокоточной ударной ракеты Precision Strike Missile (PrSM) на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

В ходе испытаний армия США провела пуски PrSM, известной, в частности, как уничтожителя российских систем противовоздушной обороны С-400, с установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и M270A2. «Успешные испытания в конечном итоге позволили повысить летальность, предоставив солдатам передовые возможности нейтрализации целей на больших расстояниях на проверенных платформах», — говорится в пресс-релизе.

По словам вице-президент по высокоточным пусковым установкам и ракетам Lockheed Martin Кэролин Оржеховски, проведенные тесты подтвердили возможность запускать PrSM изо всех установок, которые имеются на вооружении армии США. В сообщении компании подчеркивается, что PrSM разработана для обеспечения высокоточного удара, нейтрализующего цели на расстоянии более 400 километров.

В мае 2021-го Lockheed Martin сообщила, что в ходе испытаний ракета PrSM пролетела более 400 километров, побив собственный рекорд дальности.

В июне того же года армия США продемонстрировала возможный сценарий применения ракеты PrSM.

В апреле портал Breaking Defense сообщил, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет PrSM до 1600 километров.

В декабре 2019 года то же издание со ссылкой на бригадного генерала Джона Рафферти сообщило, что на европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США PrSM класса «земля-земля» станет «уничтожителем» российских систем противовоздушной обороны, например, С-400, тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли.

#сша
Оставить комментарий

(5)
  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го октября

    Сарказм....пока ты лаешь,караван то идет... Купянск,Покровск......

    0
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го октября

    Орешник....вот тема...а не твои пиндоские ракеты. Сарказм, у тебя есть брат Алекс?

    0
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го октября

    Сарказм,речь не про дроны идет.... Ну а про Украину....сам же видишь что они бегут на запад.Россияне по всему фронту маршеруют. А ты сказки местным лепишь.

    0
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    3-го октября

    Однако....Поржал.....С-500 смогут ? Уверен что нет.

    7
    1
  • С
    Сарказм
    Anton Kvaskov
    3-го октября

    Я вот тоже поржал, С400 прекрасно уничтожаются трехкопеечными дронами, их уже пожгли как мусора в Украине (правда, С-300 от С-400 кроме номера, некоторых тонкостей в ракетной части и понтов ничем друг от друга не отличаются, так что на глаз и в боевой обстановке их практически невозможно отличить, так что украинцы в сводках даже их через слэш пишут С-300/С-400). Но правда это еще в 2019 году было, когда еще кто-то верил кремлевским сказочникам с их вундервафлями. Нафига там нужны новейшие баллистические ракеты - только оборзевателям с порталов известно. Но правда это еще в 2019 году было, когда еще кто-то верил кремлевским сказочникам с их вундервафлями.Но вот мегаточные ракеты, бьющие на 400+ км с HIMARS - это тема, отсыпьте Украине побольше, они найдут им достойное применение, придется рабсиянам в Сибирь отселяться

    1
    5
Читать все комментарии

