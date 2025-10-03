Вопрос о покупке российской нефти частный сектор Турции всегда решал сам. Об этом напомнил министр энергетики этой страны НАТО Альпарслан Байрактар.

Комментируя требования США отказаться от импорта данного энергоносителя, Байрактар напомнил, что это относится к области коммерческих решений и власти Турции не считали нужным распоряжаться, у кого местный бизнес может покупать нефть, а у кого — нет. По его словам, импортеры сами выбирали поставщиков, руководствуясь деловыми соображениями.

До этого Байрактар заверил, что его страна не перестанет покупать российский природный газ. Министр заверил, что его государство настроено на диверсификацию поставок энергоресурсов. Кроме того, он обратил внимание, что две страны уже заключили ряд соглашений по поставкам.