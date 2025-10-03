Washington Examiner: США могут вторгнуться в Венесуэлу в любой момент.

США могут вторгнуться в Венесуэлу, американские военные стратеги считают, что сил теперь достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов. Об этом сообщает Washington Examiner.

В статье отмечается, что контроль сил США над такими объектами позволит увеличить и поддерживать постоянное присутствие американской военной мощи в Венесуэле с обороняемых позиций. Кроме того, Пентагон особо не скрывает свою подготовку к этим операциям.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп санкционировал удары по судам, используемым для перевозки наркотиков из Венесуэлы, но наращивание сил США по всей стране значительно масштабнее, чем это необходимо для подобных операций.