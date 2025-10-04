Baltijas balss logotype
Британский обозреватель рассказал, как РФ нашла легкий путь обходить нефтяные санкции 0 234

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Британский обозреватель рассказал, как РФ нашла легкий путь обходить нефтяные санкции

Он пишет, что европейские потребители продолжают покупать российские энергоносители, которые транспортируются в том числе Украиной, и спонсируют Путина.

Европа все еще не решается на серьезные санкции против российской нефти. А ситуация с захватом танкера российского теневого флота Boracay французским спецназом напоминала театр, ведь после громкой задержки танкер продолжил свой путь и это не привело к ограничению продажи нефти. Об этом в колонке для британского еженедельника The Spectator написал обозреватель Оуэн Мэттьюс.

Он добавил, что президент Франции Эмануэль Макрон не смог подтвердить наличие доказательств о том, что именно это судно причастно к атакам дронов по Европе и запуску БПЛА, которые заметили в Дании. По его словам, это шаг к политике препятствования подозрительным судам, которые причастны к торговле российской нефтью, находиться в территориальных водах страны. По словам Макрона, целью было "усилить давление на Россию, чтобы убедить ее вернуться за стол переговоров" по Украине.

Обозреватель добавил, что громкий международный инцидент завершится лишь двухдневной задержкой партии в 100 тысяч тонн российской сырой нефти из балтийского порта Приморск в Индию, где ее должны отгрузить в порту города Вадинара, штат Гуджарат, и направить на НПЗ индийской компании Nayara Energy. Он пишет, что мир не может запретить россиянам использовать теневой флот - эти танкеры ходят по морям вполне законно, но из-за возраста и технического состояния не застрахованы и не могут заходить в большинство европейских и американских портов.

"Европа мало что может сделать, чтобы остановить это движение, и более того, сама является главным потребителем российской нефти, нефтепродуктов и газа. А крупнейшая частная нефтяная компания России "Лукойл" до сих пор эксплуатирует нефтеперерабатывающие заводы в Нидерландах, Румынии и Болгарии, которые полностью соответствуют санкционным требованиям", - пишет автор.

Он напомнил, что покупка и продажа российской нефти не запрещены. Однако, существует ограничение цен. Хотя на практике оказалось, что Россия достаточно легко обходит установленные ограничения. Он пишет, что одним из методов является так называемое "мошенничество с аттестацией", когда в официальных документах заявляется низкая цена партии, но добавляются скрытые дополнительные расходы, такие как переработка и транспортировка, чтобы компенсировать разницу. Другой метод - создание российскими нефтяными гигантами дочерних-компаний посредников, которые покупают нефть дешево, а перепродают по рыночным ценам.

"Когда речь идет о прекращении экспорта российской нефти, то видим много показательных заявлений и почти никаких реальных действий. Это потому, что Европа остается основным потребителем российской нефти и газа благодаря своим обязательствам по нулевому выбросу и борьбе с ядерной энергетикой. Виноваты не только русофильские Венгрия и Словакия, как делает вид Брюссель. Большое количество российского газа, поставляемого по трубопроводу, все еще протекает через Украину и Турцию, а импорт российского сжиженного природного газа в Европу в прошлом году фактически вырос на 25 процентов. Кроме того, Европа импортирует миллионы тонн дизельного топлива и бензина, добычи из российской сырой нефти в Индии", - пишет он и добавляет, что "европейские потребители энергии остаются среди крупнейших спонсоров военной машины Путина".

Больше о попытках ЕС сократить потребление российской нефти и газа

Напомним, что судебная практика ЕС мешает надолго останавливать танкеры, которые под чужими флагами перевозят российскую нефть. Эксперт Андрей Клименко объяснил, что если капитан судна проигнорирует суд, то танкер отпустят. Именно так и произошло с судном Boracay, которое остановил спецназ Франции. При этом, даже если количество задержанных судов будет расти, то без решения судов их нужно будет быстро отпускать.

Тем временем, в Европейском парламенте рассматривают возможность ускорить отказ от импорта российской нефти и газа. Прекратить импорт нефти и нефтепродуктов из РФ могут уже с начала 2026 года, а запрет на поставки российского газа ввести с 2027 года.

#нефть #флот #санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
