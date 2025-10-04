Китай всего за 10 лет превратился в мирового лидера в энергетике — ключевой отрасли глобальной экономики. Ставка на возобновляемые источники энергии сыграла. Она не только избавила Китай от технологической и сырьевой зависимости, но и сделала его сверхдержавой «чистых» технологий будущего, а заодно и ведущим экспортером солнечных панелей, аккумуляторных батарей и электромобилей.

В итоге Китай перехватил у Запада еще и лидерство в борьбе с изменением климата и неравенством в мире. Как это удалось китайской компартии и чем электрификация всего Китая грозит Западу и нефтегазовым державам, прежде всего России и США?

«Большой сюрприз»

Темпы китайской «зеленой революции» поражают воображение.

В Китае сейчас устанавливается вдвое больше солнечных батарей, чем во всем остальном мире вместе взятом. На Китай приходится треть всех мировых инвестиций в «чистые» технологии — более 600 млрд долларов только в 2024 году.

В результате Китай не только сам ускоренными темпами внедряет возобновляемые источники энергии и электрифицирует траспорт, но и стал главным поставщиком «зеленого» оборудования в мире. В Китае производится более 90% всех солнечных панелей и более 80% ветряков, согласно статистике за 2024 год.

Еще 10 лет назад Китай импортировал автомобили, а сейчас является крупнейшим в мире экспортером. За последние пять лет он оставил позади всех прежних лидеров: Германию, Южную Корею и Японию — и все благодаря новым технологиям. В прошлом году китайская BYD обошла американскую Tesla и стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей.

Китайская экономика уже электрифицирована на треть, тогда как США и Евросоюз — лишь на четверть. Мир в целом подтянется до китайского уровня лишь через четверть века, согласно свежим прогнозам (о которых ниже).

Темпы преобразований удивляют даже тех, кто обязан предвидеть ближайшее будущее.

Спенсер Дэйл, главный экономист британской нефтяной компании ВР, последние 11 лет курировал эталонный ежегодный сценарий развития мировой энергетики. На прошлой неделе он представлял свой последний перед уходом на пенсию отчет. На пресс-конференции Дэйла спросили, что поразило его больше всего за десятилетие работы главным экономистом ВР.

«Самый большой сюрприз для меня — невероятная скорость, с которой все меняется в Китае», — ответил он.

«Сейчас в Китае продается почти 60% всех электромобилей в мире, там устанавливается 65% солнечных панелей, 65% ветряков, 30% всех ядерных реакторов. В ближайшие год-два Китай начнет сокращать выбросы парниковых газов. Ни о чем таком мы и не помышляли 11 лет назад».

Дэйл признался, что в каждой поездке в Китай его поражало, какое большое значение власти страны придавали «зеленой революции» в энергетике.

Почему же компартия решилась сделать ставку на новые технологии и электрификацию всей страны?

«Экологическая цивилизация»

«В Китае сложилось понимание, что старая модель роста на ископаемых источниках энергии исчерпала себя. В результате власти взяли курс на построение „экологической цивилизации“, чтобы одновременно развивать экономику, социальную сферу и экологию», — пришли к выводу эксперты центра Ember при подготовке своего первого масштабного отчета о китайской «зеленой революции».

По их оценкам, стремительный экономический взлет Китая с 1978 по начало 2010-х годов сопровождался увеличением потребления угля в шесть раз, нефти — в пять раз. Поддерживать такие темпы роста за счет ископаемого топлива проблематично еще и потому, что 70% потребляемой в стране нефти и 40% газа Китай покупает за границей, в том числе в России.

Энергетической безопасностью и экологией дело не ограничивается. Чистые технологии стали электромотором китайской экономики.

«В 2024 году выпуск „чистой“ энергии и инвестиции в эту сферу составили 1,9 трлн долларов, что эквивалентно примерно 10% китайского ВВП, — говорится в сентябрьском отчете Ember. — А сам сектор растет в три раза быстрее, чем экономика в целом».

«Достижения Китая в области чистых технологий неоспоримы. Но к доминированию он пришел не за один день», — отмечают аналитики S&P Global.

За последние 10 лет Китай вложил более 300 млрд долларов в создание мощностей для выпуска солнечных панелей общей мощностью 1000 ГВт, ветровых турбин на 600 ГВт и батарей на 2500 ГВтч, подсчитали они.

Китай заранее озаботился доступом к критически важным материалам для аккумуляторов и создал условия для конкуренции среди местных производителей, что подстегнуло инновации. Сейчас на китайские компании приходится 75% мировых патентных заявок в области «чистой» энергии, отмечает S&P Global, тогда как в 2000 году их было всего 5%.

Как Китай перехватил лидерство у Запада

«Зеленая революция» в энергетике началась не на Востоке, а на Западе. По трем главным причинам.

Во-первых, чтобы остановить глобальное потепление, причиной которого ученые единогласно называют выбросы парниковых газов в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива — нефти, газа и угля.

Во-вторых, Запад хотел снизить сырьевую зависимость от стран Ближнего Востока, России, Венесуэлы и других автократий. И в-третьих, Европа и США пытались сохранить лидерство в энергетических технологиях.

Однако «зеленая революция» оказалась делом затратным, а лишних денег после финансового кризиса 2008-09 годов не было. Демократически избранные власти западных стран начали постепенно сворачивать субсидии и пересматривать цели сокращения выбросов.

Особенно преуспели в этом США при Дональде Трампе. Он отменил принятый при прежнем президенте Джо Байдене план «зеленой» перестройки экономики, а на прошлой неделе в ООН назвал изменение климата «крупнейшей разводкой в истории».

На следующий день после разгромной речи Трампа китайский председатель Си Цзиньпин там же в ООН объявил, что впервые в истории его страна берет на себя обязательство сократить выбросы. До сих пор Китай — крупнейшая развивающаяся экономика и главный источник текущих выбросов в атмосферу — настаивал на своем праве увеличивать их, поскольку изменение климата — на совести развитых стран, разбогатевших благодаря сжиганию нефти и угля в последние 200 с лишним лет, а Китаю нужно их догонять.

Эксперты уверены, что компартией Китая движет не любовь к природе, а стремление к мировому экономическому господству.

«Пока европейские политики наперебой охаивают „зеленую“ повестку, Китай последовательно рассматривает изменение климата как вопрос промышленной политики, а не идеологии», — отмечает эксперт Байфорд Цанг, эксперт по Китаю из Европейского совета по международным отношениям.

При Си Цзиньпине было принято несколько программ поддержки новых отраслей. Запад считает, что таким образом Китай нарушает правила игры, и поэтому США и Европа начали защищать свои рынки от наплыва дешевых китайских электромобилей и солнечных батарей.

Однако западные пошлины и протекционизм лишь подогрели электрификацию самого Китая, отмечают эксперты европейского исследовательского центра Bruegel. Они приводят в пример солнечные панели, в производстве которых у Китая фактически монополия.

Несмотря на падающие цены и заградительные западные пошлины, в последние два года Китай не сократил, а увеличил выпуск солнечных панелей. Все, что не смогли продать за рубеж, установили у себя в Китае — по ценам ниже себестоимости и в объемах, значительно превышающих спрос на солнечную энергию и возможности электросетей. С прицелом на будущее.

Как электрификация Китая навредит США и России

Все это — плохие новости для крупнейшей в мире экономики США, а также для России. И Дональд Трамп, и Владимир Путин связали будущее своих стран с увеличением добычи и экспорта нефти и газа.

Китай увеличивал закупки, даже несмотря на бурный рост собственного производства энергии из возобновляемых источников, поскольку общий спрос на энергию увеличивался все равно быстрее ввиду роста экономики и доходов населения. В прошлом году «чистая» энергетика покрыла 84% нового спроса на энергию, остальное пришлось удовлетворять сжиганием дополнительных объемов нефти, угля и газа, подсчитал Ember.

Но этим летом все изменилось. Китай прошел рубеж, за которым — спад, а не рост спроса на традиционные энергоносители.

В первой половине 2025 года рост выпуска солнечной и ветровой энергии в Китае превысил рост спроса на электроэнергию. В итоге потребление нефти, газа и угля сократилось на 2%. Электроэнергетика — главный потребитель ископаемого топлива. В трех других сферах — промышленности, транспорте и отоплении зданий — Китай уже давно не наращивает, а замещает «грязную» энергию «чистой».

Конечно, итоги одного полугодия еще не являются твердым доказательством структурного перелома в китайской экономике — такое случалось и раньше. Однако всегда на то были пожарные причины вроде резкого падения спроса из-за ковида и кризиса или резкого увеличения предложения от гидроэлектростанций из-за переполненных водохранилищ.

Теперь же ничего такого нет. Промышленное производство за полугодие выросло на 6,4%, спрос на электроэнергию — на 3,7%. И тем не менее генерация энергии из ископаемого топлива сократилась, что точно подтверждает движение Китая от прежней сырьевой модели в чистое будущее, отмечает Ember.

«Китай все быстрее внедряет возобновляемые источники энергии, строит электросети и аккумуляторы, что в сочетании с электрификацией транспорта и промышленности стремительно приближает пик спроса на ископаемое топливо в энергетике, а также снижает затраты и ускоряет внедрение „чистых“ электротехнологий в других странах», — пишут аналитики центра Ember, называющего своей миссией «ускорение перехода к чистому, электрифицированному энергетическому будущему».

«Эти две тенденции создают условия для достижения пика и сокращения использования ископаемого топлива в энергетике во всем мире», — надеются они.

Не так быстро, предупреждает собравшийся на пенсию экономист BP Спенсер Дэйл.

«Нефть и газ будут играть центральную роль по меньшей мере ближайшие 10-15 лет», — сказал он, представляя на прошлой неделе сценарии развития мировой энергетики до 2050 года.

Китай уже в будущем

Однако именно Китай сыграет решающую роль в том, как быстро спрос на нефть и газ в мире начнет сокращаться, говорится в этих сценариях.

За последние 25 лет Китай обеспечил половину прироста мирового спроса на энергию. Предстоящие 25 лет будут «резко контрастировать» с этой тенденцией, полагают экономисты ВР.

Китай наряду с развитыми странами будет сокращать потребление энергии благодаря тому, что эффективность электродвигателей, теплонасосов и другого электрооборудования значительно выше, чем их аналогов, работающих на ископаемом топливе.

Если так все будет продолжаться, доля электроэнергии в конечном энергопотреблении в мире к 2050 году превысит 33% по сравнению с чуть более 20% в 2023 году, прогнозирует ВР.

В это будущее возьмут не всех. А вот Китай уже там.

Еще в позапрошлом году уровень электрификации китайской экономики достиг 32%. Причем нефтепродукты остаются доминирующим источником энергии только на транспорте, так что с учетом повального перехода на электромобили скоро Китай избавится и от этой зависимости.

Европе и США о таком остается только мечтать. Там, по данным Ember, еще в 2010 году электрификация достигла 24% и с тех пор так и остается примерно на этом уровне.

Сможет ли Запад догнать Китай?

Перспективы тут для Запада печальные, предупреждают аналитики S&P Global.

Во-первых, потому что в Китае дешевле и быстрее строить и производить, чем на Западе, где проекты согласовываются дольше, а рабочая сила, сырье и финансирование дороже. Во-вторых, потому что Запад изначально сделал ставку на более сложные и дорогие технологии, вроде водородного транспорта и улавливания углерода. Китай же масштабно и дешево производит легко продаваемые солнечные батареи и ветряки.

И в-третьих, Запад не хочет попадать в зависимость от китайских технологий и потому изобретает свой электровелосипед.

За энергетическую независимость от Китая придется дорого заплатить, особенно американцам, поскольку в США стоимость внедрения «чистых» технологий в пересчете на ватт мощности вдвое превышает аналогичный показатель в Китае, согласно данным S&P Global.

И деньги лишь полдела. Нужен консенсус в обществе, поскольку электрификация по примеру китайской требует длительного планирования и государственного вмешательства. Коммунистическая плановая автократия с такой задачей справляется на порядок лучше либеральных рыночных экономик.

«Длительные сроки представляют собой проблему. Короткие избирательные циклы, характерные для западных демократий, часто оказываются препятствием на пути к консенсусу», — отмечают аналитики S&P Global.

По их прогнозам, Китай останется лидером электрификации на планете на годы вперед. В ближайшую пятилетку из всех вводимых в мире мощностей для генерации электроэнергии на Китай придется 40% солнечных батарей и 50% ветряков.

«Тем не менее производство в Китае значительно опережает местный спрос, и Китай без сомнения сохранит статус ключевого экспортера оборудования для возобновляемой энергетики», — прогнозируют они.

В условиях, когда крупнейшие в мире нефтегазовые державы США и Россия используют поставки полезных ископаемых как инструмент политического давления, все больше развивающихся стран стремятся электрифицироваться по китайской модели.

По данным Ember, каждая четвертая развивающаяся экономика в мире уже обошла США в электрификации благодаря китайской продукции. Небогатые страны Африки, Азии, Латинской Америки переходят на доступные китайские технологии, что гарантирует Китаю заказы на десятилетия вперед.

А вместе с аккумуляторными батареями и солнечными панелями Китай экспортирует политическое влияние.

Раньше бразильцы и вьетнамцы мечтали о мерседесе. Теперь они копят на BYD.