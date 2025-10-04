Baltijas balss logotype
Позор ООН: женщин сектора Газа принуждают к сексу за еду

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Поддержку можно получить только от близких родственниц.

Домогательства и насилие считаются табуированными темами в консервативном обществе.

Женщины в секторе Газа подвергаются сексуальной эксплуатации и домогательствам со стороны местных сотрудников гуманитарных миссий, таких БАПОР ООН. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

ООН и гуманитарные организации обычно работают с местными сообществами: они платят людям как подрядчикам, привлекают волонтеров или назначают лидеров, выбранных сообществом, в качестве связных лиц.

Женщины подвергались эксплуатации со стороны местных мужчин, которые обещали им еду, деньги, воду, предметы первой необходимости или работу в обмен на сексуальные услуги.

В репортаже Associated Press шесть женщин рассказали о своих переживаниях, каждая из них выступила на условиях анонимности из-за страха мести, а также потому, что сексуальные домогательства и насилие считаются табуированными темами в консервативном обществе, которое контролирует радикальная исламистская группировка ХАМАС.

Журналисты также поговорили с психологами и гуманитарными организациями, которые рассказали об увеличении числа сообщений об эксплуатации, даже несмотря на то, что данные собирать сложно, и о растущем отчаянии, которое заставляет женщин принимать невозможные решения в условиях гуманитарного кризиса на фоне продолжающихся в секторе Газа боевых действий.

Одна из психологов сообщила AP, что ее организация, занимающаяся защитой женщин и детей, рассматривала десятки случаев сексуальной эксплуатации уязвимых женщин мужчинами, в том числе случаи, когда женщины забеременели. Психологи, все из которых являются палестинцами и работают в местных организациях в Газе, высказались на условиях анонимности из-за опасений по поводу конфиденциальности вовлеченных в эти случаи женщин.

Психологи и женские организации заявили, что количество таких случаев возросло — все больше людей остаются без крова, зависят от помощи и скучиваются в лагерях из-за войны. Один психолог рассказал, что некоторые женщины были изгнаны из дома, когда их мужья узнали о случившемся.

До войны сообщения об эксплуатации поступали один или два раза в год, но сейчас их количество резко возросло, сообщили агентству AP в Центре по делам женщин (Women’s Affairs Cente), добавив что многие организации не будут привлекать внимание к этим цифрам и к этой проблеме, так как "большинство из нас предпочитают сосредоточиться на насилии и нарушениях" со стороны израильских военных.

Шесть женщин на условиях анонимности рассказали AP о том, как столкнулись с домогательствами, когда искали еду для своих детей.

"Ужасная реальность заключается в том, что гуманитарные кризисы делают людей уязвимыми во многих отношениях — часто следствием этого становится рост сексуального насилия", — сказала Хизер Барр, заместитель директора отдела по правам женщин Human Rights Watch. "Сегодняшняя ситуация в Газе не поддается описанию, особенно для женщин и девочек".

Израиль требует от боевиков ХАМАС, контролирующих сектор Газа, вернуть заложников, который были похищены 7 октября 2023 года в ходе кровавого нападения и вывезены в палестинский анклав.

#сектор газа
