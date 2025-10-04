Baltijas balss logotype
Шторм «Эми» парализовал Скандинавию: сотни дорог перекрыты, тысячи домов без света 3 332

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
BBC
Изображение к статье: Шторм «Эми» парализовал Скандинавию: сотни дорог перекрыты, тысячи домов без света
ФОТО: Unsplash.com

Шторм «Эми» обрушился на Скандинавию: более 100 тысяч домов остались без электричества, отменены рейсы, перекрыты дороги.

Шторм «Эми», накрывший Скандинавию в пятницу вечером, вызвал серьезные перебои в работе транспорта, оставил без электричества десятки тысяч домов и стал причиной отмены массовых мероприятий.

По данным норвежского вещателя NRK и датского телеканала DR, наиболее сильно пострадали южные регионы Норвегии и Дании. В Норвегии без электричества остались около 120 000 домов, в некоторых районах зафиксированы перебои мобильной связи.

Стихия повредила дорожную инфраструктуру: из-за поваленных деревьев, оползней и обрушений закрыты свыше ста автомобильных дорог. Есть сообщения о падении деревьев на автомобили и частичном разрушении зданий, однако информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Железнодорожное сообщение также нарушено. В Осло один из поездов метро сошел с рельсов после того, как на открытом участке пути оказались ветки деревьев. Несколько линий пригородного железнодорожного сообщения остановлены, отменены и паромные рейсы.

На одной из горных трасс перевернулся автобус - по предварительным данным никто не пострадал. Власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости.

По прогнозам Норвежского метеорологического института, «Эми» может оказаться самым мощным штормом за последние 25 лет.

В соседней Дании последствия также масштабны: отменены морские переправы, ограничено движение по мостам. Особенно это касается транспорта с высокой парусностью, который может быть опрокинут сильными порывами ветра.

На мосту Большой Бельт, соединяющем острова Зеландия и Фюн, временно закрыт проезд для фур, введены ограничения скорости. Снижена скорость движения большинства поездов по стране, часть рейсов отменена.

Из-за шторма был отменен марафон в городе Скаген на севере Ютландии - участие в нем подтвердили около 3 500 человек. Организаторы приняли решение в последний момент, сославшись на опасные погодные условия и высокий риск падения деревьев на трассу.

Не обошёл стороной шторм и Нидерланды: в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме отменены десятки рейсов. Аэропорт является одним из крупнейших авиационных узлов Европы, поэтому задержки могут повлиять и на стыковочные полеты по всему континенту.

Власти всех затронутых ураганом стран продолжают следить за развитием ситуации и предупреждают о возможном ухудшении погодных условий в ближайшие сутки.

#норвегия #дания #шторм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    4-го октября

    Как одновременно могли пострадать южные районы Норвегии и Дании?! Вы бы хоть карту посмотрели! Юг Дании -- это граница с Германией!!! Что же придурки сочиняют статьи для ВВ???!!!

    9
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Алексей Зиновьев
    5-го октября

    Нет, если открыть windy.com и выбрать данные "дождь, гроза" то видна интенсивность в норвегии (юг) и дании (юг, район пролива) (актуально на 8,30 по лв времени). Так что всё верно.

    0
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Алексей Зиновьев
    5-го октября

    upd данные карты по скорости ветра дают более ясную картину.Есть там в море шторм, в участке моря между норвегией и британией, который метелит по окрестностям. 🙄 Слава боже, до нас не дойдёт.

    0
    1
Читать все комментарии

