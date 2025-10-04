Представители министерств обороны и армии Латвии, Литвы, Эстонии и Польши обсудили возможное сотрудничество в области производства мин, сообщила пресс-служба Министерства обороны Латвии.

В четверг и пятницу представители Министерства обороны и вооруженных сил Латвии встретились со своими литовскими, эстонскими и польскими союзниками в восточном регионе Латвии, чтобы обменяться опытом и обсудить возможности совместного укрепления Балтийского оборонительного рубежа.

Во встрече, которая прошла в штабе 3-й Латгальской бригады Сухопутной обороны Латвии, приняли участие вице-канцлер Министерства обороны Латвии, генерал-майор Андис Диланс, командир 3-й Латгальской бригады Сухопутной обороны, полковник Гунарс Визулис, Аско Кивинюк из Министерства обороны Эстонии, подполковник Виргиниюс Клепонис из Министерства обороны Литвы и полковник Гжегож Борисевич из Министерства обороны Польши.

Представители стран-союзников обсудили последние данные, опыт и планы на будущее по укреплению Балтийской линии обороны. Важной темой стало возможное сотрудничество в производстве мин и поставках другого оружия. Союзники также обсудили возможности сотрудничества в области совместных закупок.

Затем делегации осмотрели Балтийскую линию обороны восточной границе Латвии.